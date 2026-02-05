Ralph Lauren supera previsões de vendas no trimestre das festas
Procura estável sustenta os resultados da empresa norte-americana. Resultados foram conhecidos esta quinta-feira.
As receitas da Ralph Lauren aumentaram 12%, para 2,41 mil milhões de euros, no terceiro trimestre do ano fiscal, terminado a 27 de dezembro de 2025, segundo a sua apresentação de resultados, esta quinta-feira. O número está acima das estimativas de Wall Street.
Em 2025, a empresa norte-americana, que adquire os seus produtos na China, Índia e Vietname, tentou relocalizar a produção para áreas onde as tarifas aduaneiras possam ser compensadas e aumentar os preços. Também reduziu os descontos, renovou coleções assinatura da marca, procurando reforçar o seu apelo juntos dos consumidores da Geração Z.
Já no quarto trimestre as margens devem encolher 80 a 120 pontos base, efeito da pressão associada às tarifas dos EUA que teve um impacto de 8% nas ações da Ralph Lauren.
Mais consumidores, mais visibilidade nas redes sociais
A Ralph Lauren diz ter conquistado novos clientes, com 2,1 milhões de novos consumidores, e mais visibilidade nas redes sociais, com um crescimento de dois dígitos. Camisolas e malhas foram as categorias mais vendidas em 2025.
“Aumentámos o preço médio por unidade (AUR) em 18% em toda a nossa rede de venda direta ao consumidor no terceiro trimestre, acima das expectativas, refletindo a contínua elevação da marca, fortes tendências de vendas a preço completo e promoções inferiores ao inicialmente previsto”, diz a marca em comunicado.
Por geografias, o retrato é o seguinte:
- Ásia foi a zona do globo onde a Ralph Lauren mais aumentou as suas receitas, “com um crescimento de 22% tanto em dólares reportados como em moeda constante, com as receitas na China a subirem mais de 30%, sustentadas por um forte e contínuo dinamismo da marca no mercado.
- “A Europa cresceu 12% em termos reportados e 4% em moeda constante, em linha com as expectativas e sobre comparáveis fortes do período homólogo.
- “A América do Norte registou um aumento de dígitos elevados de um dígito, impulsionado pelo crescimento das vendas grossistas e a retalho”.
- A marca abriu 32 novas lojas próprias e em parceria no terceiro trimestre. Entre elas Chengdu (China), Sydney (Austrália), Banguecoque (Tailândia), duas novas lojas em Londres (Reino Unido) e Nova Deli (Índia)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.