Ralph Lauren supera previsões de vendas no trimestre das festas

As receitas da Ralph Lauren aumentaram 12%, para 2,41 mil milhões de euros, no terceiro trimestre do ano fiscal, terminado a 27 de dezembro de 2025, segundo a sua apresentação de resultados, esta quinta-feira. O número está acima das estimativas de Wall Street.

Em 2025, a empresa norte-americana, que adquire os seus produtos na China, Índia e Vietname, tentou relocalizar a produção para áreas onde as tarifas aduaneiras possam ser compensadas e aumentar os preços. Também reduziu os descontos, renovou coleções assinatura da marca, procurando reforçar o seu apelo juntos dos consumidores da Geração Z.

Já no quarto trimestre as margens devem encolher 80 a 120 pontos base, efeito da pressão associada às tarifas dos EUA que teve um impacto de 8% nas ações da Ralph Lauren.

Mais consumidores, mais visibilidade nas redes sociais

A Ralph Lauren diz ter conquistado novos clientes, com 2,1 milhões de novos consumidores, e mais visibilidade nas redes sociais, com um crescimento de dois dígitos. Camisolas e malhas foram as categorias mais vendidas em 2025.

“Aumentámos o preço médio por unidade (AUR) em 18% em toda a nossa rede de venda direta ao consumidor no terceiro trimestre, acima das expectativas, refletindo a contínua elevação da marca, fortes tendências de vendas a preço completo e promoções inferiores ao inicialmente previsto”, diz a marca em comunicado.

Por geografias, o retrato é o seguinte: