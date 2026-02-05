REPINDEX.AI define a nova reputação corporativa na era da Inteligência Artificial

A REPINDEX.AI define, analisa e prospeta a reputação corporativa em tempo real do IBEX-35 e da Corporate Spain; e representa a primeira e única plataforma nativa de IA que cobre, integra e sistematiza os modelos ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Perplexity e Qwen.

A REPINDEX.AI iniciou o seu serviço em Espanha a 1 de janeiro e já está disponível em versão pública com registo aberto. O lançamento responde a uma mudança estrutural já em curso: 800 milhões de pessoas consultam o ChatGPT todas as semanas. E a conversão multiplica-se em relação ao Google: o tráfego proveniente de uma IA converte 5 vezes mais do que o do Google. A IA introduz um determinismo reputacional sem precedentes.

A REPINDEX.AI define a reputação corporativa em Espanha porque todas as semanas publica abertamente as avaliações atualizadas das principais empresas. Analisa a reputação com o RIX (Reputation Index), sintetizando a perceção das diferentes IAs numa pontuação de 0 a 100 e oferecendo um diagnóstico aprofundado articulado em 8 métricas. E prospeta ao concretizar a classificação da situação, oferecer uma interpretação dos resultados, propor ações proativas para evoluir o perfil reputacional e antecipar riscos reputacionais com análises preditivas.

O sistema deteta deteriorações narrativas silenciosas (mudanças graduais que corroem a perceção antes de gerarem manchetes), silêncios perigosos (vazios informativos que são preenchidos com dados obsoletos ou tendenciosos) e inconsistências entre modelos que antecipam problemas de reputação. A plataforma oferece este serviço através do Agente RIX, um agente avançado de IA generativa que orienta os profissionais de estratégia, comunicação e relações com investidores no desenvolvimento de planos específicos.

Carlota Turci, COO da REPINDEX.AI, indicou que «os estudos tradicionais de reputação medem o passado. Nós medimos o presente e antecipamos o futuro. Quando um relatório de consultoria chega à sua mesa, já tem meses de idade. Os nossos dados têm dias. A REPINDEX.AI converte, pela primeira vez, a reputação algorítmica numa variável gerenciável, mensurável e acionável».

TECNOLOGIA

A plataforma tecnológica da REPINDEX.AI baseia-se numa arquitetura proprietária de computação generativa multimodelo e análise narrativa algorítmica, implementada numa infraestrutura de nuvem distribuída de alta resiliência. O sistema processa prompts estruturados, embeddings semânticos, vetores de reputação e sinais de autoridade e consistência entre diferentes modelos.

Nacho Larriba, Diretor de Engenharia da REPINDEX.AI, disse que eles trabalham «em recenseamento, não em amostragem. 52 observações anuais por empresa, 6 modelos independentes. Muito poucos sistemas de reputação podem afirmar que eliminam o viés da amostra. Nós podemos. Não medimos o que as IAs pensam. Medimos qual narrativa sobreviverá no ecossistema cognitivo dominante. E hoje, esse ecossistema já não é humano. É algorítmico”.

A REPINDEX.AI nasceu para responder a uma transformação estrutural no mundo corporativo: os modelos de inteligência artificial determinam a autoridade reputacional de empresas, marcas, líderes, valores, produtos e serviços. Neste novo ambiente, a reputação é onisciente, instantânea e algorítmica, e as abordagens clássicas — baseadas em pesquisas, auditorias ou barómetros periódicos — tornaram-se obsoletas.