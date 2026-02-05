trabalho Podcast

Salário mínimo português ultrapassado por mais um país da UE. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Desde 2015 que o salário mínimo português não tem parado de subir, mas não o suficiente para melhorar na comparação europeia. Aliás, até desceu no ranking da União Europeia. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre o lay-off simplificado disponível para as empresas afetadas pela depressão Kristin e ainda sobre o recuo das greves, apesar dos protestos contra a lei do trabalho.

