Shortlist de São Valentim

A Shortlist desta semana chega em tons de vermelho, à medida do São Valentim. Começa na maison da marca francesa Sisley, junto à avenida da Liberdade, em Lisboa, vai até ao Douro, à reabertura do restaurante Bomfim 1896, da família Symington, passa pelo Algarve e olha para a excelência relojoeira italiana.

1. Sisley, na senda dos spas urbanos

À espera de São Valentim, a Shortlist desta semana começa em Lisboa, numa lateral da avenida da Liberdade, num local discreto, mas de público fiel. Há três anos que a Maison Sisley está na capital portuguesa (Rua Rosa Araújo, 2C) com o formato da marca que reúne todos os produtos e também o seu savoir-faire em matéria de tratamentos de rosto, corpo e cabelo (a partir de 190 euros), em versões energizantes ou antienvelhecimento, entre outras. Em Portugal, a marca está também presente no spa do Vila Vita Parc, no Algarve. E enquanto espera novos lançamentos nas suas linhas de beleza, já previstos para março, a marca reforça a presença no mercado do seu produto específico para o tratamento de cabelos louros, brancos e grisalhos, Masque Soin Sublimateur (97 euros).

2. Vermelho, segundo Marques’ Almeida

O vermelho está vivo e de boa saúde, diz-nos uma vista rápida sobre os últimos desfiles de moda, tendências de Instagram e TikTok e o site de Marques’ Almeida. A dupla de designers portugueses, a trabalhar a partir de Londres, levou curadoria à moda portuguesa em Copenhaga por estes dias e, no seu trabalho, continua a desenvolver peças para usar em camadas, como pedem estes dias. Neste caso, e em tons de vermelho, uma camisola drapeada em lã merino (350 euros) ou o vestido drapeado em lã merino (504 euros), ambos vermelhos. “Não são apenas quentes, são um statement”, garantem.



3. Pôr do Sal no Burgau, Algarve

Como o nome deixa perceber e as imagens não desmentem, a Casa Pôr do Sal, entre a praia do Burgau e a praia da Luz, perto de Lagos, define-se pelas suas vistas. Está virada para o mar e tem o melhor pôr-do-sol. Eis um desses sítios onde se começa por mostrar o exterior, mas o interior também vale – uma casa de inspiração mourisca, contemporânea, apenas sete suítes, piscina aquecida, terraço e serviço de mordomo disponível. A partir de 362 euros, duas pessoas.

4. O tempo em vermelho e azul



De olhos no tempo, e no Dia dos Namorados, a centenária marca italiana Panerai lança dois modelos específicos. De um lado, o vermelho Luminor Due Goldtech Madreperla PAM01280 numa caixa de 38 mm, mostrador em madrepérola branca e detalhes luminescentes. Do outro, o azul marinho Radiomir Quarana PAM01571 numa caixa em aço polido de 40 mm, com mostrador azul escovado “soleil” e numerais arábicos luminescentes. Estão unidos por uma herança relojoeira, rigor técnico e design, mas também têm muitas diferenças.

5. Reabre o Bomfim 1896

A Quinta do Bomfim, da Symington Family Estates apresenta uma nova carta para o restaurante Bomfim 1896, na próxima semana. Após a saída do anterior chef, a nova proposta quer recuperar as raízes do Douro e a ligação da família à região. O foco está no fogo e em ingredientes locais e simples. Destacam-se os Milhos de enchidos com enguia do Minho (18 euros), o Polvo assado com “batata borralha” (36 euros) e o cabrito assado com arroz de forno (40 euros). Ao longo do ano, prometem, os pratos adaptam-se à sazonalidade dos produtos.

Há também um menu de degustação de seis momentos (110 euros), com opção de harmonização vínica: 65€ com vinhos da Symington ou 80€ com referências da Primum Familiae Vini. Neste caso, esperem-se pratos como bacalhau assado com açorda, pato selvagem com nabos e canela e, à sobremesa, Abade de Priscos com citrinos e romã. A passagem pelo restaurante pode também incluir visitas à adega e às vinhas ou provas de vinhos, num dos miradouros mais reconhecidos do rio Douro.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.