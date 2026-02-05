Sonia Latorre é a nova CEO da BNP Paribas Cardif Portugal e Espanha

A BNP Paribas Cardif nomeou Sonia Latorre como nova CEO para Espanha e Portugal. A executiva substitui François Gazel-Anthoine no cargo e irá iniciar funções no dia 15 de fevereiro de 2026, como confirmou a BNP Paribas Cardif ao ECOseguros.

Sonia Latorre era até agora diretora-geral da Meridiano, a nova CEO tem experiência em projetos internacionais, tendo trabalhado em empresas como Generali, GE Capital, Accenture e Admiral. Em 2014, Latorre integrou o Grupo BNP Paribas e durante quatro anos trabalhou na BNP Paribas Cardif Ibéria como responsável de Reserving and Solvency II.

François Gazel-Anthoine, assumiu o cargo CEO da BNP Paribas Cardif Iberia em março de 2025, tendo desempenhado funções por pouco menos de um ano, sendo então agora substituído por Latorre.

Cecilia Boned, presidente do Grupo BNP Paribas em Espanha, sublinha em declarações ao Seguros News que “a sua ampla experiência e conhecimento do setor serão fundamentais para continuar a dinamizar o crescimento da entidade”.

Já Nicolas Villet, CEO da BNP Paribas Cardif na EMEA (Europa, Médio Oriente, África), afirma: “Com a sua experiência no mercado espanhol de seguros, Sonia desempenhará um papel essencial no impulso do nosso crescimento e no apoio aos nossos parceiros ao integrar os seguros na proposta de valor para os seus clientes”.