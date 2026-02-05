TAP lança nova rota para cidade brasileira de São Luís

A TAP anunciou esta quinta-feira que vai lançar uma ligação entre Lisboa e a cidade brasileira de São Luís, a partir de 26 de outubro deste ano, de acordo com um comunicado. Segundo a TAP, “serão dois voos semanais” a ligar “diretamente a Europa ao Maranhão, através do hub da companhia em Lisboa”.

Os voos serão operados com aviões Airbus A321LR, com capacidade de 16 passageiros na classe executiva e 155 na económica, “através da rota Lisboa (LIS) – São Luís (SLZ) – Fortaleza (FOR) – Lisboa (LIS) duas vezes por semana”. Segundo a TAP, a ligação Lisboa – São Luís irá realizar-se às segundas e quintas-feiras.

Já os voos São Luís- Lisboa (via Fortaleza) serão realizados às terças e sextas-feiras. “O início da rota Lisboa–São Luís representa mais um passo estratégico no fortalecimento da nossa rede de destinos entre a Europa e o Brasil. Estamos a ampliar a conectividade do nosso ‘hub’ em Lisboa com o Nordeste brasileiro, criando novas oportunidades para o turismo, negócios e o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal”, disse Mário Chaves, COO (administrador responsável pelas operações) da TAP.

Segundo a companhia, São Luís “passa a ser a 15.ª cidade brasileira servida por voos diretos da TAP”.