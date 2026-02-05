Ideias +M

Última temporada de Rabo de Peixe já tem data de estreia na Netflix

 + M,

Criada por Augusto Fraga, e produzida pela Ukbar Filmes e pela RB Filmes, a terceira temporada é dirigida por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

A terceira e última temporada da série portuguesa Rabo de Peixe vai chegar à Netflix a 10 de abril. Criada por Augusto Fraga e escrita por Augusto Fraga, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos, e produzida pela Ukbar Filmes e pela RB Filmes, esta terceira temporada é dirigida por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

O elenco principal regressa para uma última aventura, com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão. Estes, estarão novamente acompanhados por Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victória Guerra, aos quais se junta o ator português Joaquim de Almeida, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco, revela a Netflix.

Nesta terceira temporada, após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, uma localidade abalada por interesses económicos e políticos que ameaçam expulsar as famílias, acabar com a pesca e mudar a ilha para sempre.

A história de “Rabo de Peixe” inspira-se num acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Esta é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de “Glória”, de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, com produção da SPI e estreada em novembro de 2021.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Última temporada de Rabo de Peixe já tem data de estreia na Netflix

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
“Rabo de Peixe”, o fenómeno português da Netflix

Esta foi a primeira produção de ficção assinada por Augusto Fraga, que tem trabalhado sobretudo em publicidade. A série está top das mais vistas em 33 países.

Rafael Ascensão, Lusa,

Ideias +M
CMTV ganha direitos de Rabo de Peixe

Estes conteúdos "estavam a ser disputados por outros operadores, tendo CMTV conseguido ganhar a corrida à TVI generalista", sublinha Carlos Rodrigues, diretor do canal.

Lusa,

Ideias +M
Rabo de Peixe em 7º na Netflix para séries que não em inglês

A série só atingiu a primeira posição em Portugal mas integrou o Top 10 de séries mais vistas em 15 países como Croácia, Grécia, Jamaica, Polónia, Quénia e Uruguai, entre outros.

Lusa,