Última temporada de Rabo de Peixe já tem data de estreia na Netflix

A terceira e última temporada da série portuguesa Rabo de Peixe vai chegar à Netflix a 10 de abril. Criada por Augusto Fraga e escrita por Augusto Fraga, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos, e produzida pela Ukbar Filmes e pela RB Filmes, esta terceira temporada é dirigida por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

O elenco principal regressa para uma última aventura, com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão. Estes, estarão novamente acompanhados por Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victória Guerra, aos quais se junta o ator português Joaquim de Almeida, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco, revela a Netflix.

Nesta terceira temporada, após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, uma localidade abalada por interesses económicos e políticos que ameaçam expulsar as famílias, acabar com a pesca e mudar a ilha para sempre.

A história de “Rabo de Peixe” inspira-se num acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Esta é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix, depois de “Glória”, de Pedro Lopes, realizada por Tiago Guedes, com produção da SPI e estreada em novembro de 2021.