⛽ Gasolina sobe um cêntimo, mas gasóleo desce meio na próxima semana

Os combustíveis vão ter um comportamento diferenciado na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar meio cêntimo mais barato e a gasolina deverá ficar um cêntimo mais cara, de acordo com os dados do ACP para a próxima semana.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,580 euros por litro de gasóleo simples e 1,675 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 1,2 cêntimos e a gasolina não sofreu qualquer alteração, um comportamento próximo do esperado pelo mercado, que apontava para uma subida menor do diesel (0,5 cêntimos) e mas sem alterações na gasolina

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,08%, para os 67,49 dólares por barril, mas o dia tem sido marcado por grande volatilidade e devem terminar a semana a cair 4,3%. Os investidores aguardavam notícias das negociações de alto risco entre os Estados Unidos e o Irão, que decorrem em Omã, com receio de outro conflito no Médio Oriente que possa interromper o fornecimento.