5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar indicadores económicos referentes a novembro de 2025, incluindo produção e volume de negócios dos serviços. Já o Sabadell vai apresentar os resultados anuais. A marcar o dia está ainda a votação do pré-acordo laboral na Autoeuropa, o último dia da campanha presidencial e a publicação do índice de preços dos alimentos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

Eurostat divulga dados de novembro

O gabinete de estatísticas europeu vai publicar esta sexta-feira três indicadores referentes a novembro de 2025: o índice de produção total do mercado, a produção de serviços e o volume de negócios dos serviços. Estes dados permitem avaliar a evolução da atividade económica na zona euro e na União Europeia.

Sabadell apresenta resultados

O banco espanhol Sabadell vai apresentar os resultados anuais de 2025 numa conferência em Barcelona. A instituição financeira foi alvo de uma tentativa de aquisição pelo BBVA, que acabou por falhar. Os resultados desta sexta-feira permitirão avaliar o desempenho do banco num ano marcado por incerteza e pela descida das taxas de juro na zona euro.

Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo laboral

Os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, vão votar o pré-acordo laboral alcançado entre a Comissão de Trabalhadores e a administração. O documento prevê aumentos salariais de 2,8% em fevereiro e 2,5% em outubro, além de um prémio único de 500 euros. O acordo, válido até junho de 2027, contempla ainda um prémio de assiduidade mensal de 50 euros e a majoração do prémio de objetivos até 150%.

Como estão os preços dos alimentos?

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai divulgar em Roma, Itália, o índice mensal de preços dos alimentos. Este indicador acompanha a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos alimentares, incluindo cereais, óleos vegetais, laticínios, carne e açúcar.

Fim da campanha eleitoral

Último dia de campanha para os candidatos a Belém, André Ventura e António José Seguro, antes da segunda volta das presidenciais marcadas para domingo. A caravana de Seguro vai andar pelo distrito do Porto e Ventura decidiu rumar a Alcácer do Sal, um dos concelhos mais afetados pelas depressões Kristin e Leonardo.