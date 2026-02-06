Aeronáutica

Airbus vê recuar 10,9% encomendas de aviões comerciais em janeiro

Na comparação anual, a Airbus viu recuar em seis aeronaves o número de entregas (-24%) e em igual valor absoluto as encomendas brutas (-10,9%). 

Depois de fechar o ano passado com a entrega de 793 aeronaves comerciais a 91 clientes a nível global, e registar 1.000 novas encomendas brutas no segmento da aviação comercial, a Airbus arranca 2026 com 19 entregas a 15 clientes e 49 encomendas brutas, divulgou a fabricante esta sexta-feira

Os dados de janeiro revelam, no entanto, uma quebra face a igual mês do ano passado. Em janeiro de 2025, a companhia, que em Portugal produz a partir de Santo Tirso peças para as famílias de aviões A320 e A350, registava 25 entregas a 17 clientes e um volume de 55 encomendas brutas.

Ou seja, na comparação anual a Airbus viu recuar em 6 aeronaves o número de entregas (-24%) e em igual valor absoluto as encomendas brutas (-10,9%).

Reportagem na fábrica da Airbus Atlantic em Santo Tirso - 20MAR24

Airbus queixa-se de falta de formação na aeronáutica no país

Patrícia Abreu,

Novo diretor-geral da Airbus Atlantic Portugal, que produz em Santo Tirso secções de fuselagem para famílias de aviões A320 e A350, desafia o Governo a apostar na formação profissional na aeronáutica.