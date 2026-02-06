Airbus vê recuar 10,9% encomendas de aviões comerciais em janeiro
Na comparação anual, a Airbus viu recuar em seis aeronaves o número de entregas (-24%) e em igual valor absoluto as encomendas brutas (-10,9%).
Depois de fechar o ano passado com a entrega de 793 aeronaves comerciais a 91 clientes a nível global, e registar 1.000 novas encomendas brutas no segmento da aviação comercial, a Airbus arranca 2026 com 19 entregas a 15 clientes e 49 encomendas brutas, divulgou a fabricante esta sexta-feira
Os dados de janeiro revelam, no entanto, uma quebra face a igual mês do ano passado. Em janeiro de 2025, a companhia, que em Portugal produz a partir de Santo Tirso peças para as famílias de aviões A320 e A350, registava 25 entregas a 17 clientes e um volume de 55 encomendas brutas.
Ou seja, na comparação anual a Airbus viu recuar em 6 aeronaves o número de entregas (-24%) e em igual valor absoluto as encomendas brutas (-10,9%).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Airbus vê recuar 10,9% encomendas de aviões comerciais em janeiro
{{ noCommentsLabel }}