AP Institute e Clube de Diretores de Relações Institucionais assinam aliança estratégica

O AP Institute da Universidade Nebrija e o Clube Espanhol de Diretores de Relações Institucionais formalizaram um acordo de colaboração estratégica com o objetivo de elevar os padrões da comunicação corporativa e dos assuntos públicos no âmbito nacional.

A assinatura visa fortalecer a formação especializada, a troca de conhecimentos e a profissionalização das relações institucionais em Espanha, bem como estabelecer um quadro de cooperação para o desenvolvimento de programas de formação, atividades de investigação e fóruns de debate que respondam aos desafios atuais da gestão da comunicação e da gestão de intangíveis.

De acordo com um comunicado, ambas as entidades comprometem-se com esta aliança a «criar sinergias que beneficiem os profissionais do setor» com três eixos principais de trabalho.

Concretamente, irão promover formação especializada, com acesso preferencial a programas de atualização profissional concebidos pelo AP Institute para os sócios do Clube; investigação e tendências, através da realização conjunta de estudos sobre o impacto da comunicação na reputação corporativa e no ambiente institucional; e networking de alto nível, graças à organização de encontros exclusivos para a troca de melhores práticas entre gestores e especialistas académicos.

O diretor-geral do AP Institute, Esteban González, destacou que «esta aliança reforça o nosso compromisso com a profissionalização das relações institucionais». «Unir forças com o Clube permite-nos conectar o rigor académico do AP Institute com a realidade quotidiana dos principais responsáveis pela comunicação no nosso país».

Por sua vez, o presidente do Clube Espanhol de Diretores de Relações Institucionais, David Garcia Nuñez, destacou que, para os seus associados, este acordo representa «uma oportunidade de aceder a ferramentas de análise e formação de ponta, essenciais num ambiente de comunicação e relações cada vez mais complexo e regulamentado».