‘Big tech’ assustam mercados com planos gigantes para IA e causam fuga da bitcoin e outros ativos de risco

⚡ ECO Fast A pressão sobre os ativos de risco aumentou, com o S&P 500 a cair 1,2% devido a receios sobre a inteligência artificial e dados económicos fracos.

As quatro maiores empresas de tecnologia dos EUA planeiam investir 650 mil milhões de dólares em capex, o que levanta preocupações sobre o impacto no setor de software.

As criptomoedas e os metais preciosos tentam estabilizar após quedas acentuadas, mas a volatilidade continua a afetar a confiança dos investidores.

A bitcoin ‘namorou’ o nível dos 60 mil dólares antes de recuperar ligeiramente. A componente das ações das empresas americanas de software no S&P 500 tombou 5,1% na sétima sessão seguida no vermelho. Os metais preciosos tentam estabilizar após uma razia recente. O VIX, o chamado índice do medo em Wall Street renovou máximos do ano. As quedas alastraram-se às sessões bolsistas na Ásia e na Europa.

Porque é que os investidores entraram em modo ‘selloff’ e estão a fugir a sete pés dos ativos de risco? Há várias razões, mas a principal são os renovados receios sobre a inteligência artificial (IA).

“Os ativos de risco estiveram sob crescente pressão nas últimas 24 horas, à medida que as preocupações em torno da IA e um conjunto fraco de dados dos EUA levam a crescentes dúvidas sobre as perspetivas de curto prazo”, escreveram esta sexta-feira os analistas do Deutsche Bank numa nota de research.

Quatro das maiores empresas de tecnologia dos EUA vão gastar 650 mil milhões de dólares este ano em capex, ou seja despesa de capital destinado a novos centros de dados e à longa lista de equipamentos necessários para fazê-los funcionar, incluindo chips, cabos de rede e geradores de reserva. Os planos da Amazon, Microsoft, Google e a Meta estão a alimentar os receios quanto ao custo do boom da IA e preocupações com a perturbação em setores como o software e os serviços de dados.

“O capex é de tirar o fôlego”, disse Jim Tierney, diretor de fundos de crescimento nos EUA na Alliance Bernstein ao Financial Times.

Prashant Bhayani, diretor de investimentos para a Ásia do BNP Paribas Wealth Management, explicou à Reuters que há uma grande rotação a ocorrer, e o índice Nasdaq está claramente a ter um desempenho inferior ao S&P e a ações como as de bens de consumo básico. “O mercado está a começar a dizer ‘ok, sim, a IA é muito interessante’, mas as pessoas também estão a perguntar ‘Qual é o meu retorno?’”

Veja aqui como os diferentes ativos estão a reagir aos anúncios das big tech num mercado nervoso e volátil:

IA afunda Wall Street

Os principais índices em Wall Street fecharam no vermelho esta quinta-feira pelo terceiro dia consecutivo devido a receios relacionados com a IA, empurrando o S&P 500 para território negativo no ano, depois de dados terem mostrado que os despedimentos anunciados pelos empregadores norte-americanos aumentaram em janeiro para o nível mais alto do mês em 17 anos, alimentando preocupações sobre a resiliência da economia dos EUA. O S&P 500 e o Dow Jones caíram 1,2% e o Nasdaq 1,6%. Para sexta-feira os futuros dos três índices apontam para

A Amazon chegou a cair 11% em negociações depois do fecho, com previsão de investimento a ofuscar os fortes resultados da sua unidade de cloud, A Amazon Web Services, onde o crescimento das vendas no quarto trimestre de 24% foi o maior em 13 trimestres. Na manhã desta sexta-feira, na negociação antes da abertura dos mercados, os títulos da empresa caíam 9,3%. Pelo menos quatro casas de investimento cortaram os preços-alvo para a tecnológica.

Com as gigantes a investirem tanto na IA, são vistas a ‘secarem’ outras tecnológicas. O índice S&P 500 de software e serviços, por exemplo, caiu 4,6% na quinta-feira, tendo perdido cerca de 1 bilhão de dólares em valor de mercado desde 28 de janeiro, no que os corretores e investidores chamaram de “software-mageddon”.

Ásia e Europa voláteis

As ações asiáticas mostraram volatilidade, com alguns investidores aparentemente à procura de pontos de entrada mais baratos num contexto de perdas generalizadas. Uma queda inicial de 5% índice KOSPI da Coreia do Sul, que provocou uma breve interrupção nas negociações, foi reduzida para 1,4% no fecho. As ações japonesas subiram, com o Nikkei 225 a ganhar 0,8% antes das eleições de domingo.

Na Europa, o índice Stoxx 600 sobe 0,2% esta sexta-feira. As ações do setor automóvel estão sob pressão, com as ações da fabricante franco-italiana Stellantis a cair quase um quinto, na sua maior queda diária de sempre. Um cabaz de ações do setor automóvel cai 3,6%, devido à queda da Stellantis. As negociações foram brevemente suspensas para as ações, que afundam depois que a empresa ter registado imparidades de cerca de 22,2 mil milhões de euros no segundo semestre de 2025, ao reduzir os planos de desenvolvimento de veículos elétricos.

Em Londres, as ações de empresas de dados e análise, como LSEG, RELX e Sage, descem entre 2,1% e 4,4%, após quedas acentuadas no início desta semana, quando os traders questionaram como o lançamento de uma atualização da desenvolvedora de IA Anthropic poderia impactar os modelos de negócios dessas empresas.

Bitcoin recupera ligeiramente

As criptomoedas conseguiram estancar uma forte onda de vendas por enquanto, após uma queda acentuada na quinta-feira, parte de um declínio maior que tirou dois mil milhões de dólares em valor do mercado desde outubro. Recentemente, o conhecido investidor Michael Burry avisou que uma queda sustentada do preço da bitcoin poderia desencadear uma “espiral mortal” que provocaria uma destruição massiva de valor.

Os analistas apontam ainda para nomeação de Kevin Warsh como próximo presidente da Reserva Federal, devido às expectativas de que poderá reduzir o balanço patrimonial do banco central. As criptomoedas têm sido amplamente consideradas como beneficiárias de um grande balanço patrimonial, tendo tendido a se valorizar enquanto a Fed injetava liquidez nos mercados monetários — um suporte para ativos especulativos.

A bitcoin chegou a cair 4,9% esta sexta-feira, para 60.008,52 dólares, mas recupera agora e sobe para 64.916,60, enquanto a ethereum avança 1,64%, para 1.877,51 dólares, recuperando parcialmente uma queda de 5,1%.

Metais tentam segurar estatuto de segurança

Os metais preciosos também procuram recuperar o equilíbrio após quedas acentuadas, com a prata a recuperar 3,3% para 72,54 dólares por onça, após ter caído até 10%. O ouro sobe 1,6% para 4.843,83 dólares por onça, depois de ter após tomado 2,4% na sessão anterior.

“É interessante que ativos como metais preciosos, que antes eram considerados refúgios seguros, dada a enorme volatilidade que temos visto, não são realmente considerados refúgios seguros neste momento“, sublinhou Fiona Cincotta, analista sénior da City Index, à Reuters.