Cheias causam “tensão” esta sexta-feira e sábado. Saiba as localidades em risco
A previsão é que a tempestade Marta entre no país esta sexta-feira e sábado, com chuva intensa e ventos fortes, afetando primeiro o rio Sado, para depois subir ao Tejo e até ao Mondego.
Nos dias 6 e 7 de fevereiro, nos quais se espera mais uma tempestade, a Marta, há risco elevado de inundações em localidades de norte a sul do país – pode consultá-las abaixo. Sado, Tejo e Mondego concentram, contudo, as maiores preocupações, indica a ministra da tutela. Todo o país está este sábado em alerta laranja, com previsão de precipitação intensa e ventos fortes, com exceção de Porto, Aveiro e Coimbra, de acordo com o IPMA.
“Sado, Tejo e Mondego nos próximos dias são as nossas preocupações e a partir do fim da tarde vamos ter novamente horas de muita tensão e principalmente de muito trabalho“, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no rescaldo de uma reunião de acompanhamento com representantes da Agência Portuguesa do ambiente, esta sexta-feira.
“Estamos a viver um tempo muito complicado, muito difícil, e, obviamente, fica mais difícil à medida que temos mais tempestades“, complementou o presidente da APA, José Pimenta Machado, que aponta como prioridade “minimizar o efeito” da Marta. “O que nós temos é que ter cheias controladas, não descontroladas, para dar tempo a fazer o que tem que ser feito pela proteção civil”, completou.
Pimenta Machado e Maria da Graça Carvalho explicaram que entre as tempestades Leonardo e Marta não deverá existir tempo nem condições para fazer descargas nas barragens, o que complica a gestão. Contudo, asseguraram que, apesar de nesta quinta-feira o caudal do Tejo ter duplicado, na zona de Almourol registam-se agora 6.700 metros cúbicos por segundo, abaixo do nível crítico, que se situa nos cerca de 10.000 metros cúbicos.
A previsão é que a tempestade Marta entre no país pelo Sado, suba ao Tejo e siga até ao Mondego, onde “já terá perdido alguma força”, acredita a ministra. Contudo, também afeta Espanha, o que coloca mais pressão do ponto de vista da necessidade de as barragens descarregarem, como foi o caso esta quinta-feira, com efeitos no caudal do Tejo. “Estamos a gerir ao minuto, em coordenação, e a tudo fazer para que os impactos sejam os menores possível”, garantiu a ministra.
Consulte abaixo a lista de localidades que poderão ser afetadas entre esta sexta-feira e sábado.
Localidades com elevado risco de inundações
Rio Vouga
- Albergaria-a-Velha
- Aveiro
- Estarreja
- Ílhavo
- Mira
- Murtosa
- Ovar
- Vagos
- Cantanhede
Rio Águeda
- Águeda
Rio Mondego
- Cantanhede
- Coimbra
- Condeixa-a-Nova
- Figueira da Foz
- Miranda do Corvo
- Montemor-o-Velho
- Soure
Rio Tejo
- Abrantes
- Almeirim
- Alpiarça
- Azambuja
- Benavente
- Cartaxo
- Chamusca
- Constância
- Coruche
- Entroncamento
- Gavião
- Golegã
- Mação
- Salvaterra de Magos
- Santarém
- Vila Franca de Xira
- Vila Nova da Barquinha
Rio Sorraia
- Coruche
- Benavente
Rio Sado
- Alcácer do Sal
- Santiago do Cacém
- Grândola
- Alvito
- Ourique
- Ferreira do Alentejo
Localidades com risco de inundações
Rio Lima
- Arcos de Valdevez
- Ponte da Barca
- Ponte de Lima
Rio Cávado
- Braga
- Barcelos
- Vila Verde
- Esposende
Rio Ave
- Santo Tirso
- Trofa
- Vila Nova de Famalicão
Rio Douro
- Gondomar
- Porto
- Vila Nova de Gaia
- Lamego
- Peso da Régua
Rio Tâmega
- Chaves
- Amarante
Rio Lis
- Leiria
Rio Guadiana
- Alcoutim
- Castro Marim
- Vila Real de Santo António
