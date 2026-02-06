Capital Verde

Cheias causam “tensão” esta sexta-feira e sábado. Saiba as localidades em risco

A previsão é que a tempestade Marta entre no país esta sexta-feira e sábado, com chuva intensa e ventos fortes, afetando primeiro o rio Sado, para depois subir ao Tejo e até ao Mondego.

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, nos quais se espera mais uma tempestade, a Marta, há risco elevado de inundações em localidades de norte a sul do país – pode consultá-las abaixo. Sado, Tejo e Mondego concentram, contudo, as maiores preocupações, indica a ministra da tutela. Todo o país está este sábado em alerta laranja, com previsão de precipitação intensa e ventos fortes, com exceção de Porto, Aveiro e Coimbra, de acordo com o IPMA.

Sado, Tejo e Mondego nos próximos dias são as nossas preocupações e a partir do fim da tarde vamos ter novamente horas de muita tensão e principalmente de muito trabalho“, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no rescaldo de uma reunião de acompanhamento com representantes da Agência Portuguesa do ambiente, esta sexta-feira.

Estamos a viver um tempo muito complicado, muito difícil, e, obviamente, fica mais difícil à medida que temos mais tempestades“, complementou o presidente da APA, José Pimenta Machado, que aponta como prioridade “minimizar o efeito” da Marta. “O que nós temos é que ter cheias controladas, não descontroladas, para dar tempo a fazer o que tem que ser feito pela proteção civil”, completou.

Pimenta Machado e Maria da Graça Carvalho explicaram que entre as tempestades Leonardo e Marta não deverá existir tempo nem condições para fazer descargas nas barragens, o que complica a gestão. Contudo, asseguraram que, apesar de nesta quinta-feira o caudal do Tejo ter duplicado, na zona de Almourol registam-se agora 6.700 metros cúbicos por segundo, abaixo do nível crítico, que se situa nos cerca de 10.000 metros cúbicos.

A previsão é que a tempestade Marta entre no país pelo Sado, suba ao Tejo e siga até ao Mondego, onde “já terá perdido alguma força”, acredita a ministra. Contudo, também afeta Espanha, o que coloca mais pressão do ponto de vista da necessidade de as barragens descarregarem, como foi o caso esta quinta-feira, com efeitos no caudal do Tejo. “Estamos a gerir ao minuto, em coordenação, e a tudo fazer para que os impactos sejam os menores possível”, garantiu a ministra.

Consulte abaixo a lista de localidades que poderão ser afetadas entre esta sexta-feira e sábado.

Localidades com elevado risco de inundações

Rio Vouga

  • Albergaria-a-Velha
  • Aveiro
  • Estarreja
  • Ílhavo
  • Mira
  • Murtosa
  • Ovar
  • Vagos
  • Cantanhede

Rio Águeda

  • Águeda

Rio Mondego

  • Cantanhede
  • Coimbra
  • Condeixa-a-Nova
  • Figueira da Foz
  • Miranda do Corvo
  • Montemor-o-Velho
  • Soure

Rio Tejo

  • Abrantes
  • Almeirim
  • Alpiarça
  • Azambuja
  • Benavente
  • Cartaxo
  • Chamusca
  • Constância
  • Coruche
  • Entroncamento
  • Gavião
  • Golegã
  • Mação
  • Salvaterra de Magos
  • Santarém
  • Vila Franca de Xira
  • Vila Nova da Barquinha

Rio Sorraia

  • Coruche
  • Benavente

Rio Sado

  • Alcácer do Sal
  • Santiago do Cacém
  • Grândola
  • Alvito
  • Ourique
  • Ferreira do Alentejo

Localidades com risco de inundações

Rio Lima

  • Arcos de Valdevez
  • Ponte da Barca
  • Ponte de Lima

Rio Cávado

  • Braga
  • Barcelos
  • Vila Verde
  • Esposende

Rio Ave

  • Santo Tirso
  • Trofa
  • Vila Nova de Famalicão

Rio Douro

  • Gondomar
  • Porto
  • Vila Nova de Gaia
  • Lamego
  • Peso da Régua

Rio Tâmega

  • Chaves
  • Amarante

Rio Lis

  • Leiria

Rio Guadiana

  • Alcoutim
  • Castro Marim
  • Vila Real de Santo António

