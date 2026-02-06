Cheias causam “tensão” esta sexta-feira e sábado. Saiba as localidades em risco

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, nos quais se espera mais uma tempestade, a Marta, há risco elevado de inundações em localidades de norte a sul do país – pode consultá-las abaixo. Sado, Tejo e Mondego concentram, contudo, as maiores preocupações, indica a ministra da tutela. Todo o país está este sábado em alerta laranja, com previsão de precipitação intensa e ventos fortes, com exceção de Porto, Aveiro e Coimbra, de acordo com o IPMA.

“Sado, Tejo e Mondego nos próximos dias são as nossas preocupações e a partir do fim da tarde vamos ter novamente horas de muita tensão e principalmente de muito trabalho“, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no rescaldo de uma reunião de acompanhamento com representantes da Agência Portuguesa do ambiente, esta sexta-feira.

“Estamos a viver um tempo muito complicado, muito difícil, e, obviamente, fica mais difícil à medida que temos mais tempestades“, complementou o presidente da APA, José Pimenta Machado, que aponta como prioridade “minimizar o efeito” da Marta. “O que nós temos é que ter cheias controladas, não descontroladas, para dar tempo a fazer o que tem que ser feito pela proteção civil”, completou.

Pimenta Machado e Maria da Graça Carvalho explicaram que entre as tempestades Leonardo e Marta não deverá existir tempo nem condições para fazer descargas nas barragens, o que complica a gestão. Contudo, asseguraram que, apesar de nesta quinta-feira o caudal do Tejo ter duplicado, na zona de Almourol registam-se agora 6.700 metros cúbicos por segundo, abaixo do nível crítico, que se situa nos cerca de 10.000 metros cúbicos.

A previsão é que a tempestade Marta entre no país pelo Sado, suba ao Tejo e siga até ao Mondego, onde “já terá perdido alguma força”, acredita a ministra. Contudo, também afeta Espanha, o que coloca mais pressão do ponto de vista da necessidade de as barragens descarregarem, como foi o caso esta quinta-feira, com efeitos no caudal do Tejo. “Estamos a gerir ao minuto, em coordenação, e a tudo fazer para que os impactos sejam os menores possível”, garantiu a ministra.

Consulte abaixo a lista de localidades que poderão ser afetadas entre esta sexta-feira e sábado.

Localidades com elevado risco de inundações

Rio Vouga

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Estarreja

Ílhavo

Mira

Murtosa

Ovar

Vagos

Cantanhede

Rio Águeda

Águeda

Rio Mondego

Cantanhede

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Figueira da Foz

Miranda do Corvo

Montemor-o-Velho

Soure

Rio Tejo

Abrantes

Almeirim

Alpiarça

Azambuja

Benavente

Cartaxo

Chamusca

Constância

Coruche

Entroncamento

Gavião

Golegã

Mação

Salvaterra de Magos

Santarém

Vila Franca de Xira

Vila Nova da Barquinha

Rio Sorraia

Coruche

Benavente

Rio Sado

Alcácer do Sal

Santiago do Cacém

Grândola

Alvito

Ourique

Ferreira do Alentejo

Localidades com risco de inundações

Rio Lima

Arcos de Valdevez

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Rio Cávado

Braga

Barcelos

Vila Verde

Esposende

Rio Ave

Santo Tirso

Trofa

Vila Nova de Famalicão

Rio Douro

Gondomar

Porto

Vila Nova de Gaia

Lamego

Peso da Régua

Rio Tâmega

Chaves

Amarante

Rio Lis

Leiria

Rio Guadiana