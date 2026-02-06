De derrapagem em derrapagem, Hospital Central do Alentejo só entra em funcionamento no final de 2027

O prazo para a conclusão das obras do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, derrapou e agora prevê-se que só entre em funcionamento no último trimestre de 2027, de forma faseada. A previsão é do Ministério da Saúde, sobre um projeto que já teve várias calendarizações anunciadas.

A futura unidade hospitalar, em construção, deverá ter capacidade de resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, mas a sua conclusão tem vindo a ser adiada, tendo várias datas anunciadas. Final de 2023 ou início de 2024, final de 2024, fevereiro de 2025, no Governo do PS, e, a mais recente, no primeiro semestre de 2026, com o Governo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP).

O Ministério da Saúde admite que, de momento, “não é possível indicar uma data definitiva para a conclusão da empreitada”. Uma resposta que chegou aos deputados depois do parlamentar do PS Luís Dias ter questionado a ministra da tutela, Ana Paula Martins, sobre o tema.

“Refira-se que foi efetuada uma prorrogação do contrato até 29 de agosto de 2026, que determinada a elaboração de um novo plano de trabalhos, já com a definição da data previsível de conclusão da obra”, pode ler-se na resposta.

Segundo o Governo, as prorrogações resultaram de vários fatores como “dificuldades no arranque da obra, consignada a 30 de julho de 2021, com início efetivo em fevereiro de 2022″, a “necessidade de ajustes no projeto original, em alguns departamentos e serviços“, bem como o “cumprimento de normativos e aprovações técnicas posteriores ao lançamento do concurso”.

O gabinete de Ana Paula Martins adianta que a execução física da obra encontra-se em cerca de 75%, indicando que, “caso sejam rapidamente resolvidas as alterações em curso, prevê-se que a conclusão da obra ocorra até ao final de 2026”.

Neste sentido, e porque estima ser um necessário um período de aproximadamente seis meses para a realização de testes a instalações e equipamentos, vistorias e licenciamento, “prevê-se que o início de funcionamento do novo HCA [Hospital Central do Alentejo] ocorra no último trimestre de 2027, de forma faseada, privilegiando as áreas de ambulatório”.

“A operacionalização do hospital dependerá ainda do avanço das obras de infraestrutura externa – rodovias, abastecimento de água, saneamento e ligação à rede elétrica – sob responsabilidade do Município de Évora”, assinala.

Apesar das derrapagens, o Governo assegura que “os atrasos na obra não colocam em risco o financiamento comunitário”, dado que a primeira fase, com um financiamento comunitário aprovado de 40 milhões de euros, já está concluída e a segundo fase, que conta com um financiamento europeu de 17.726 milhões de euros, “decorre dentro do prazo previsto”.