De derrapagem em derrapagem, Hospital Central do Alentejo só entra em funcionamento no final de 2027
Conclusão das obras da futura unidade hospitalar do Alentejo já teve várias datas anunciadas. Ministério aponta agora para fim de 2026 e entrada em funcionamento no final do ano seguinte.
O prazo para a conclusão das obras do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, derrapou e agora prevê-se que só entre em funcionamento no último trimestre de 2027, de forma faseada. A previsão é do Ministério da Saúde, sobre um projeto que já teve várias calendarizações anunciadas.
A futura unidade hospitalar, em construção, deverá ter capacidade de resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, mas a sua conclusão tem vindo a ser adiada, tendo várias datas anunciadas. Final de 2023 ou início de 2024, final de 2024, fevereiro de 2025, no Governo do PS, e, a mais recente, no primeiro semestre de 2026, com o Governo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP).
O Ministério da Saúde admite que, de momento, “não é possível indicar uma data definitiva para a conclusão da empreitada”. Uma resposta que chegou aos deputados depois do parlamentar do PS Luís Dias ter questionado a ministra da tutela, Ana Paula Martins, sobre o tema.
“Refira-se que foi efetuada uma prorrogação do contrato até 29 de agosto de 2026, que determinada a elaboração de um novo plano de trabalhos, já com a definição da data previsível de conclusão da obra”, pode ler-se na resposta.
Segundo o Governo, as prorrogações resultaram de vários fatores como “dificuldades no arranque da obra, consignada a 30 de julho de 2021, com início efetivo em fevereiro de 2022″, a “necessidade de ajustes no projeto original, em alguns departamentos e serviços“, bem como o “cumprimento de normativos e aprovações técnicas posteriores ao lançamento do concurso”.
O gabinete de Ana Paula Martins adianta que a execução física da obra encontra-se em cerca de 75%, indicando que, “caso sejam rapidamente resolvidas as alterações em curso, prevê-se que a conclusão da obra ocorra até ao final de 2026”.
Neste sentido, e porque estima ser um necessário um período de aproximadamente seis meses para a realização de testes a instalações e equipamentos, vistorias e licenciamento, “prevê-se que o início de funcionamento do novo HCA [Hospital Central do Alentejo] ocorra no último trimestre de 2027, de forma faseada, privilegiando as áreas de ambulatório”.
“A operacionalização do hospital dependerá ainda do avanço das obras de infraestrutura externa – rodovias, abastecimento de água, saneamento e ligação à rede elétrica – sob responsabilidade do Município de Évora”, assinala.
Apesar das derrapagens, o Governo assegura que “os atrasos na obra não colocam em risco o financiamento comunitário”, dado que a primeira fase, com um financiamento comunitário aprovado de 40 milhões de euros, já está concluída e a segundo fase, que conta com um financiamento europeu de 17.726 milhões de euros, “decorre dentro do prazo previsto”.
