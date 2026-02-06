Saúde

De derrapagem em derrapagem, Hospital Central do Alentejo só entra em funcionamento no final de 2027

1

Conclusão das obras da futura unidade hospitalar do Alentejo já teve várias datas anunciadas. Ministério aponta agora para fim de 2026 e entrada em funcionamento no final do ano seguinte.

O prazo para a conclusão das obras do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, derrapou e agora prevê-se que só entre em funcionamento no último trimestre de 2027, de forma faseada. A previsão é do Ministério da Saúde, sobre um projeto que já teve várias calendarizações anunciadas.

A futura unidade hospitalar, em construção, deverá ter capacidade de resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, mas a sua conclusão tem vindo a ser adiada, tendo várias datas anunciadas. Final de 2023 ou início de 2024, final de 2024, fevereiro de 2025, no Governo do PS, e, a mais recente, no primeiro semestre de 2026, com o Governo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP).

O Ministério da Saúde admite que, de momento, “não é possível indicar uma data definitiva para a conclusão da empreitada”. Uma resposta que chegou aos deputados depois do parlamentar do PS Luís Dias ter questionado a ministra da tutela, Ana Paula Martins, sobre o tema.

“Refira-se que foi efetuada uma prorrogação do contrato até 29 de agosto de 2026, que determinada a elaboração de um novo plano de trabalhos, já com a definição da data previsível de conclusão da obra”, pode ler-se na resposta.

Segundo o Governo, as prorrogações resultaram de vários fatores como “dificuldades no arranque da obra, consignada a 30 de julho de 2021, com início efetivo em fevereiro de 2022″, a “necessidade de ajustes no projeto original, em alguns departamentos e serviços“, bem como o “cumprimento de normativos e aprovações técnicas posteriores ao lançamento do concurso”.

O gabinete de Ana Paula Martins adianta que a execução física da obra encontra-se em cerca de 75%, indicando que, “caso sejam rapidamente resolvidas as alterações em curso, prevê-se que a conclusão da obra ocorra até ao final de 2026”.

Neste sentido, e porque estima ser um necessário um período de aproximadamente seis meses para a realização de testes a instalações e equipamentos, vistorias e licenciamento, “prevê-se que o início de funcionamento do novo HCA [Hospital Central do Alentejo] ocorra no último trimestre de 2027, de forma faseada, privilegiando as áreas de ambulatório”.

A operacionalização do hospital dependerá ainda do avanço das obras de infraestrutura externa – rodovias, abastecimento de água, saneamento e ligação à rede elétrica – sob responsabilidade do Município de Évora”, assinala.

Apesar das derrapagens, o Governo assegura que “os atrasos na obra não colocam em risco o financiamento comunitário”, dado que a primeira fase, com um financiamento comunitário aprovado de 40 milhões de euros, já está concluída e a segundo fase, que conta com um financiamento europeu de 17.726 milhões de euros, “decorre dentro do prazo previsto”.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

De derrapagem em derrapagem, Hospital Central do Alentejo só entra em funcionamento no final de 2027

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hospital do Algarve abrirá até 2031 com “campus da saúde”

Alexandre Batista,

Quase duas décadas após o lançamento simbólico da primeira pedra, ministra da Saúde esteve no Algarve a prometer o lançamento do concurso público para "muito em breve". Universidade terá ali serviços.