Deco alerta que moratória “não é gratuita” e “penaliza quem já está em dificuldades”

A Deco alerta que a moratória de crédito “não é gratuita” e “penaliza quem já está em dificuldades”. A associação de defesa do consumidor avisa que os juros suspensos vão ser adicionados ao capital, resultando num aumento do montante em dívida. E recomenda às famílias pensarem duas vezes.

“A suspensão das prestações não é isenta de custos”, adianta a Deco, lembrando que o mesmo aconteceu com a moratória criada durante a pandemia.

“Os juros correspondentes ao período de suspensão continuam a ser contabilizados pelos bancos e são adicionados ao capital em dívida, o que resulta no aumento do montante total do crédito, das prestações futuras e dos encargos globais suportados pelo consumidor”, explica a associação de defesa do consumidor.

A medida é importante para quem precisa de recuperar o fôlego. Mas “os bancos acabam por obter um ganho adicional no final do processo, superior ao que ocorreria se estivesse em causa apenas uma carência de capital”, e penaliza quem já está em dificuldades, considera a Deco.

Por isso, a associação recomenda cautela na hora de decidir. E sugere aos consumidores “contactarem o banco e verificarem se existem medidas alternativas específicas para clientes afetados pela tempestade Kristin, comparando essas soluções com os custos reais da moratória”.

“A adesão só deve ser considerada quando não existam outras opções menos penalizadoras e quando a dificuldade financeira seja efetiva”, salienta. O regime da moratória, que abrange famílias e empresas, foi publicado esta quinta-feira, com efeitos a 28 de janeiro e com validade de 90 dias.