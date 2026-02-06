Depressão Kristrin. Cerca de 40% dos sites para comunicações móveis continuam em baixo

Falta de energia, equipamentos danificados e condições atmosféricas estão a ter impacto na reposição dos serviços de telecomunicações. Na rede móvel, cerca de 40% dos cell sites continuam em baixo e cerca de 170 mil acessos móveis continuam afetados, segundo a atualização enviada pela Anacom ao ECO/eRadar referente ao final de quinta-feira. Ao regulador já chegaram 150 reclamações.

“Na rede móvel continuam a existir cerca de 170 mil acessos móveis afetados. Ainda existem cerca de 40% de cell sites inoperacionais. Estes números têm sofrido oscilações porque nalguns casos os serviços foram repostos e depois sofreram falhas novamente, designadamente pela destruição de cabos de fibra devido aos trabalhos das várias entidades que andam a fazer intervenções no terreno, provocando novas falhas em equipamentos que já tinham sido repostos”, descreve fonte oficial da Anacom ao ECO/eRadar.

“O principal problema ainda é a falta de energia, os equipamentos danificados, e as condições atmosféricas desfavoráveis”, refere ainda.

Ao regulador das telecomunicações já chegaram mais de uma centena de reclamações. “Teremos cerca de 150 reclamações sobre diversos assuntos”, em concreto falhas no acesso a serviços de comunicações eletrónicas, e no acesso à Televisão Digital Terrestre (TDT), postes caídos em terreno e “demora na reposição de serviços e reembolsos”.

Esta sexta-feira o regulador de comunicações emitiu uma série de recomendações aos operadores de telecomunicações, tendo feito ainda propostas ao Governo no sentido de uma maior proteção dos direitos dos consumidores afetados pela depressão Kristin e agora Leonardo.