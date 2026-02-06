Editor do ECO ganha grande prémio de jornalismo da Euronext

Luís Leitão, editor do ECO, foi o jornalista vencedor do prémio de Media nos Euronext Lisbon Awards, com o Especial "Os bons, os maus e os vilões no universo dos finfluencers".

O jornalista e editor do ECO, Luís Leitão, ganhou o grande prémio de melhor trabalho jornalístico de 2025, atribuído pela Euronext Lisbon, com o Especial “Os bons, os maus e os vilões no universo dos finfluencers“. “No mar de ‘finfluencers’ que proliferam nas redes sociais, há quem esteja interessado em promover a literacia financeira, mas há muitos vendedores de ilusões à espera da próxima vítima“, escreveu o editor do ECO, num especial que analisa o papel dos influenciadores digitais financeiros, os chamados ‘finfluencers’.

Os Euronext Lisbon Awards destacam anualmente os emitentes, intermediários financeiros, jornalistas, outras instituições, e personalidades que, em cada ano, desempenham um papel relevante no mercado de capitais em Portugal. “A atribuição é feita com o apoio de um júri, composto pelos membros do PSI Committee”, lê-se no site oficial

Na lista de três nomeações finalistas ao grande prémio de jornalismo sobre mercados — de entre 30 candidatos –, o editor do ECO tinha ainda outro Especial. “Um novo ‘milagre’ financeiro pisca o olho aos pequenos investidores“, sobre as portas abertas por corretoras e gestoras de ativos aos aforradores e investidores europeus para entrarem nos mercados privados (empresas não cotadas, infraestruturas e crédito privado). O outro finalista foi um trabalho jornalístico publicado pelo Jornal de Negócios.

Este ano, as discussões nos Euronext Lisbon Awards centraram-se na autonomia estratégica da Europa e nas oportunidades de financiamento emergentes nos setores da aeronáutica e da defesa.