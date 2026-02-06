Fetico vence as eleições na MasOrange

Segundo informou a Fetico nesta quinta-feira, ela venceu as eleições com 25 delegados (39,06%), superando a CCOO, que obteve 17 (26,56%); a UGT, com 14 (21,8%); e a USO, com 8 (12,5%).

«Esta vitória sublinha a crescente ascensão da Fetico no setor das telecomunicações, onde o seu modelo sindical já está presente em empresas como a Telefónica, Digi, Avatel e Vodafone, nas quais os trabalhadores apostaram num modelo sindical apolítico, independente e baseado no diálogo», afirmou.

Para Antonio Pérez, secretário-geral da Fetico, «num setor em mudança, a estabilidade é fundamental, o bom senso é uma garantia e a concertação e o diálogo são a melhor ferramenta para a adaptação». «O único sindicato que reúne estas características é a confederação sindical independente Fetico», acrescentou.

«Com esta vitória, a Fetico reafirma o seu compromisso com os direitos dos trabalhadores do setor das telecomunicações, defendendo o seu bem-estar e participação ativa na definição das suas condições laborais. A confederação sindical independente continua a consolidar-se como uma opção fundamental na negociação de acordos coletivos dentro deste setor estratégico, caracterizado pela sua constante transformação e que se tem revelado crucial para a economia espanhola», afirmou o sindicato.