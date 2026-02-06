Governo adia para abril provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos
Governo justifica o adiamento com a situação de calamidade das tempestades que causaram "danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica, forçando a reorganização".
As provas-ensaio de Monitorização de Aprendizagens (ModA), que deveriam realizar-se este mês, foram adiadas para abril devido às tempestades que atingiram várias zonas do país, destruindo escolas e afetando a vida dos alunos, famílias e profissionais.
A decisão de alterar as datas destas provas digitais destinadas aos estudantes do 4.º, 6.º e 9.º anos foi anunciada esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, segundo uma nota enviada às escolas a que a Lusa teve acesso.
“A situação de calamidade que recentemente atingiu várias zonas do país causou danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica, forçando a reorganização temporária dos espaços escolares. Além disso, o elevado impacto destas intempéries climatéricas na vida dos alunos, das famílias, dos profissionais de Educação e das comunidades exige tempo para ser ultrapassado, de modo que todos possam progressivamente cuidar do seu bem-estar e retomar a normalidade”, afirma o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) na nota.
