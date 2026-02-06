Governo vai prolongar moratórias para as empresas além de 90 dias

O decreto-lei que fixa as regras das moratórias de crédito para as famílias e empresas das zonas afetadas pela depressão Kristin já foi publicado. A medida vai permitir a suspensão das prestações dos empréstimos (capital e juros) nos próximos três meses (90 dias) dando fôlego a quem mais precisa para recuperar dos estragos. Mas, admitindo um cenário de maior dificuldade, o Governo já está a preparar uma extensão do prazo da moratória para as empresas.

“No prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor do presente decreto-lei, o Governo aprova um diploma que estabelece as condições das novas medidas excecionais de proteção dos créditos das empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social no âmbito da tempestade Kristin e dos fenómenos hidrológicos que se lhe seguiram, a vigorar por um período mais alargado”, lê-se no decreto-lei publicado esta quinta-feira à noite.

Embora o decreto só agora tenha sido publicado, as moratórias são válidas a partir do dia 28 de janeiro — terminando a 28 de abril. Ou seja, quem solicitar a moratória (e a vir aprovada) e pagou a prestação ao banco depois daquele dia vai ter o dinheiro de volta na sua conta.

Os bancos, sem esperar pela entrada em vigor do diploma, anunciaram que já estavam a aceitar pedidos nesse sentido e prometeram agilizar todo o processo.

O pedido para aceder à moratória deve ser feito online, preferencialmente. Os bancos têm cinco dias para aprovar o pedido, que deve ser acompanhado de uma declaração que comprove que o cliente tem a sua situação fiscal e contributiva regularizada. Na ausência de uma resposta por parte do banco dentro do prazo de cinco dias, a moratória é aplicada automaticamente por força do decreto-lei.

Por outro lado, se a família ou empresa não preenche as condições, isto é, não tem a situação fiscal ou contributiva regularizada, os bancos devem informar “desse facto no prazo máximo de três dias úteis”.

O diploma estabelece ainda que os bancos não podem cobrar comissões ou outros encargos, “designadamente no que respeita à análise e à formalização do acesso à moratória”.

Banco deve apresentar proposta para evitar incumprimento

Em relação às famílias ou empresas que derem sinais de dificuldades financeiras após o fim da moratória, o banco deve apresentar, após uma avaliação cuidadosa da sua situação financeira, uma proposta de prevenção do incumprimento, cinco dias antes da data da cessação, determina o diploma.

Essa proposta deve revelar-se “adequada à situação financeira, objetivos e necessidades das entidades beneficiárias, sem agravamento da taxa de juro acordada inicialmente”.

Atualmente já existe um Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) no âmbito do qual as instituições financeiras devem enquadrar os clientes quando detetam sinais de que um cliente pode vir a incumprir com as prestações de crédito. O objetivo é antecipar dificuldades, avaliar a capacidade financeira do cliente e propor soluções como a renegociação dos termos do contrato, evitando o incumprimento efetivo.

(notícia atualizada às 13h08)