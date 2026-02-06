Saúde

Há hospitais do SNS sem dinheiro para comprar medicamentos

  • ECO
  • 9:33

Conselhos de administração das ULS afetadas estranham “aperto” que só costumava acontecer com alguma frequência na segunda metade do ano. Para garantir resposta, veem-se forçados a violar a lei.

Há hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estão a arrancar o ano sem fundos para comprarem medicamentos e material de consumo clínico, avança esta sexta-feira o Público (acesso condicionado). Esta situação — que acontece com alguma frequência na segunda metade do ano, mas nunca se tinha visto logo em janeiro — está a levar os conselhos de administração a violar a legislação e a incorrer em responsabilidades financeiras para assegurarem a resposta aos doentes.

O Ministério da Saúde garante que “eventuais constrangimentos que possam ter sido identificados assumem natureza pontual e transitória” e estão associados “ao encerramento do ano económico” e “aos ajustamentos normais decorrentes da execução orçamental”. Ressalva, porém, que “a prestação de cuidados de saúde aos utentes se encontra salvaguardada, estando assegurada a aquisição de medicamentos e de material clínico de consumo“.

Contudo, o entendimento dos conselhos de administração das várias unidades locais de saúde (ULS) que se estão a deparar com este problema é de que a falta de verbas poderá resultar da estratégia de contenção de custos no SNS que já se adivinhava para este ano. Recorde-se que o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) prevê um corte de 10% na despesa com bens e serviços do SNS, uma redução de mais de 800 milhões de euros que o Governo, até à data, não detalhou como pretende concretizar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Há hospitais do SNS sem dinheiro para comprar medicamentos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

INEM com novo sistema de prioridades de socorro

Lusa,

A partir desta sexta-feira, cada prioridade atribuída a um doente passa a corresponder tempos de resposta definidos.