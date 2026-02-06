Há hospitais do SNS sem dinheiro para comprar medicamentos
Conselhos de administração das ULS afetadas estranham “aperto” que só costumava acontecer com alguma frequência na segunda metade do ano. Para garantir resposta, veem-se forçados a violar a lei.
Há hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estão a arrancar o ano sem fundos para comprarem medicamentos e material de consumo clínico, avança esta sexta-feira o Público (acesso condicionado). Esta situação — que acontece com alguma frequência na segunda metade do ano, mas nunca se tinha visto logo em janeiro — está a levar os conselhos de administração a violar a legislação e a incorrer em responsabilidades financeiras para assegurarem a resposta aos doentes.
O Ministério da Saúde garante que “eventuais constrangimentos que possam ter sido identificados assumem natureza pontual e transitória” e estão associados “ao encerramento do ano económico” e “aos ajustamentos normais decorrentes da execução orçamental”. Ressalva, porém, que “a prestação de cuidados de saúde aos utentes se encontra salvaguardada, estando assegurada a aquisição de medicamentos e de material clínico de consumo“.
Contudo, o entendimento dos conselhos de administração das várias unidades locais de saúde (ULS) que se estão a deparar com este problema é de que a falta de verbas poderá resultar da estratégia de contenção de custos no SNS que já se adivinhava para este ano. Recorde-se que o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) prevê um corte de 10% na despesa com bens e serviços do SNS, uma redução de mais de 800 milhões de euros que o Governo, até à data, não detalhou como pretende concretizar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Há hospitais do SNS sem dinheiro para comprar medicamentos
{{ noCommentsLabel }}