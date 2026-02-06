Mau tempo. Mobi.E alerta para constrangimentos no carregamento de carros elétricos

Capital Verde

A Mobi.E avisou que eventuais falhas de energia, dificuldades de acesso a algumas localizações e limitações técnicas causadas pelo mau tempo poderão provocar "impactos operacionais na rede".

O agravamento do estado do tempo no território nacional, principalmente durante o fim-de-semana, poderá provocar “constrangimentos técnicos ou interrupções temporárias” na rede de carregamento de veículos elétricos, alertou esta sexta-feira a Mobi.E.

Perante o cenário meteorológico previsto para os próximos dias, a Mobi.E avisou que eventuais falhas de energia, dificuldades de acesso a algumas localizações e limitações técnicas causadas pelo mau tempo poderão provocar “impactos operacionais na rede”.

A Mobi.E aconselhou os condutores de veículos elétricos a antecipar os carregamentos antes que a bateria atinja níveis baixos, a planear a rota confirmando previamente a disponibilidade dos postos de carregamento e a restringir as deslocações ao mínimo indispensável.

Para atualizações em tempo real, a Mobi.E recomendou a consulta das plataformas habituais da rede e dos canais oficiais de informação. Desde 2015, que a Mobi.E atua como Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME), sendo responsável pela gestão e monitorização da rede de postos de carregamento elétrico.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados. O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

