Petrobras e TotalEnergies juntam-se para explorar petróleo na Namíbia

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou esta sexta-feira a aquisição de 42,5% de uma concessão para explorar hidrocarbonetos numa região de águas profundas na Namíbia, numa operação realizada em conjunto com a petrolífera francesa TotalEnergies.

De acordo com o comunicado da Petrobras, citado pela agência espanhola de notícias, a Efe, das empresas vendedoras, a Eight Offshore Investment Holdings manterá 5%, enquanto a Maravilla Oil & Gas abandonará o ativo.

Com o negócio, o consórcio do Bloco 2613 ficou composto pela Petrobras (42,5%), TotalEnergies (42,5%), Eight (5%) e a empresa estatal Namcor Exploration and Production, controlada pelo Governo da Namíbia, que detém os 10% restantes.

A área está localizada nas águas profundas da bacia de Lüderitz e abrange uma superfície aproximada de 11 mil quilómetros quadrados no oceano Atlântico, junto à costa do país africano.

A Petrobras regressa assim à Namíbia e alinha-se com a sua estratégia de longo prazo, centrada em “diversificar o seu portefólio e recompor as reservas de petróleo e gás através da exploração de novas fronteiras e do fortalecimento de parcerias estratégicas”, de acordo com o comunicado. A conclusão da transação ainda depende da autorização dos órgãos reguladores.