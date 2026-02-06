Restalia estabelece como meta abrir 25 novos estabelecimentos no primeiro trimestre e chegar a cem até o final do ano

A Restalia, empresa proprietária de conhecidas cadeias de restauração comercial como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) e La Sureña, anunciou um ambicioso plano de expansão e crescimento das suas marcas para o primeiro trimestre de 2026, no qual pretende abrir 25 novos estabelecimentos com o objetivo de atingir a centena no final do ano.

Destacam-se, por exemplo, a recente abertura em janeiro no Centro Comercial La Cañada de Marbella ou as próximas em Madrid-Sul, no Muelle em Gran Canaria ou em El Puerto em Torrevieja. No âmbito internacional, serão relevantes as aberturas previstas para março no Centro Comercial Mar Shopping em Portugal e, em Miami, na famosa Calle 8 de Little Havana.

A previsão total para 2026 pode chegar a 100 novos restaurantes na Península Ibérica e no mercado internacional. Para liderar este ambicioso plano de expansão, o fundador e presidente da Restalia, José María Capitán, confiou a sua execução como diretora de Desenvolvimento a uma das suas executivas mais veteranas, Belén Martín, que já havia realizado com sucesso a projeção internacional da 100 Montaditos nos últimos cinco anos.

Martín, que acumula mais de uma década em diversas responsabilidades na empresa, conhece bem a sua estrutura organizacional e as relações comerciais com a ampla rede de franqueados da empresa.

Por marcas, destaca-se a meta de aberturas da 100 Montaditos, com uma previsão de 19 novos estabelecimentos. Os investimentos para este primeiro período do ano para o conjunto das marcas, realizados através do modelo de franquia com o qual a empresa opera, ultrapassarão os 7 milhões de euros, com a criação indireta de cerca de 300 postos de trabalho, destacando que a maior parte deles corresponde a investimentos de franqueados atualmente já em operação.

Para promover o conjunto dos investimentos indicados, a Restalia disponibiliza ainda aos seus atuais ou futuros franqueados planos e acordos específicos de financiamento com diversas entidades financeiras que, juntamente com as suas empresas colaboradoras homologadas, facilitam de forma ágil e eficiente o arranque dos negócios.

As restantes marcas também têm uma estratégia definida para 2026. Assim, a Cervecería La Sureña, recentemente renovada tanto na sua imagem como na sua proposta de produtos, irá implementar a sua nova linha de negócio em toda a cadeia.

A The Good Burger (TGB), que este ano completa 13 anos de história comercial, aponta novidades com uma próxima reedição da sua proposta comercial. Pioneira em Espanha na introdução do conceito de «smash burger» com receitas e produtos originais (como o seu famoso pão de farinha de batata), a cadeia é líder no segmento de hambúrgueres premium a preços económicos.

Por sua vez, Capitán também realizou nos últimos meses mudanças destinadas a melhorar a eficiência dos departamentos de suporte de serviços sobre os quais se baseará a nova estratégia de crescimento. Destaca-se a criação de um novo centro de inovação, o ‘Kubo Innovation Lab’, específico e concreto para reimaginar os cenários da restauração comercial do futuro mais imediato.