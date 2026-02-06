Super Bock diz que a amizade também se vive no trabalho

A campanha é assinada pela O Escritório, tem planeamento da Initiative, gestão de redes sociais da Live Content e comunicação da LPM.

“O Mesmo Espírito, Sem Álcool” é o conceito da nova campanha da Super Bock 0.0, que transporta os protagonistas para dinâmicas que são típicas entre amigos.

A narrativa retrata um almoço entre colegas. À medida que a conversa flui e o ambiente se torna mais leve, um dos protagonistas reage com uma espontaneidade tão natural que parece deslocada do contexto profissional – como se estivesse, de repente, no meio do seu grupo de amigos, descreve a marca.

“Esta nova campanha reforça a perceção de Super Bock 0.0 como uma escolha positiva para quem procura o prazer de uma boa cerveja, uma opção adicional para o dia a dia, sem culpa e sem limitações. Ou seja, o mesmo espírito de uma Super Bock, mas sem álcool, que se apresenta como uma alternativa que promove o convívio e a descontração durante a hora de almoço, nos dias de semana”, destaca citado em comunicado Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas e patrocínios do Super Bock Group.

Assinada pela O Escritório, com planeamento da Initiative, gestão de redes sociais da Live Content e comunicação da LPM, a campanha estará disponível em televisão, plataformas digitais e redes sociais.