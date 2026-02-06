Marketing

Super Bock diz que a amizade também se vive no trabalho

 + M,

A campanha é assinada pela O Escritório, tem planeamento da Initiative, gestão de redes sociais da Live Content e comunicação da LPM.

“O Mesmo Espírito, Sem Álcool” é o conceito da nova campanha da Super Bock 0.0, que transporta os protagonistas para dinâmicas que são típicas entre amigos.

A narrativa retrata um almoço entre colegas. À medida que a conversa flui e o ambiente se torna mais leve, um dos protagonistas reage com uma espontaneidade tão natural que parece deslocada do contexto profissional – como se estivesse, de repente, no meio do seu grupo de amigos, descreve a marca.

Esta nova campanha reforça a perceção de Super Bock 0.0 como uma escolha positiva para quem procura o prazer de uma boa cerveja, uma opção adicional para o dia a dia, sem culpa e sem limitações. Ou seja, o mesmo espírito de uma Super Bock, mas sem álcool, que se apresenta como uma alternativa que promove o convívio e a descontração durante a hora de almoço, nos dias de semana”, destaca citado em comunicado Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas e patrocínios do Super Bock Group.

Assinada pela O Escritório, com planeamento da Initiative, gestão de redes sociais da Live Content e comunicação da LPM, a campanha estará disponível em televisão, plataformas digitais e redes sociais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Super Bock diz que a amizade também se vive no trabalho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
30º Digital Business Congress - 12MAI21
Media
Impresa “não antecipa” falhanço do negócio com MFE

"Na presente data, a Sociedade não antecipa que a referida ação tenha impacto na implementação da parceria entre a Impresa e a MFE", escreve o grupo em comunicado ao mercado.

Carla Borges Ferreira,

Pessoas +M
Governo substitui Arons de Carvalho no CGI da RTP

Arons de Carvalho vai ser substituído por Gonçalo Almeida Ribeiro, juiz que renunciou em outubro do último ano à vice-presidência do Tribunal Constitucional. O mandato terminava em setembro.

Carla Borges Ferreira,

Negócios +M
Como vai mudar o planeamento de meios em 2026?

A nível mundial, cerca de metades dos anunciantes antecipa aumentos orçamentais. Mas há quatro tendências a ter em conta.

+ M,