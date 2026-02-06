Telefónica acelera a execução da sua saída da América Latina

A Telefónica deu novos passos para a execução do seu plano estratégico em relação à sua saída da América Hispânica, após anunciar o fechamento da venda da sua operação na Colômbia por 214 milhões de dólares (aproximadamente 182 milhões de euros), ao que se soma uma redução da dívida financeira líquida de 1,550 mil milhões de euros.

Esta é a quinta operação concluída desde a chegada de Marc Murtra à presidência da empresa em menos de um ano, após as realizadas ao longo de 2025 na Argentina, Peru, Uruguai e Equador.

A operação de venda da Colômbia foi a maior em volume das cinco fechadas pela Telefónica. Uma vez obtidas as aprovações regulatórias correspondentes e cumpridas as condições estabelecidas, o processo foi concluído com a transferência da totalidade da sua participação na Colombia Telecomunicaciones (67,5%) para a Millicom Colombia Holdings.

Conforme consta num comunicado enviado pela empresa, a Telefónica sai da Colômbia após duas décadas de profunda transformação digital do país e «deixando para trás uma marca indelével na história tecnológica e social».

Além da Colômbia, a Telefónica já havia fechado em 2025 a venda da sua filial na Argentina ao grupo Clarin por aproximadamente 1,190 mil milhões de euros; a do Peru à Integra Tec Internations, por 900 000 euros (mais uma dívida de cerca de 1,2 mil milhões); do Uruguai à Millicom Spain, por 389 milhões; e do Equador, também à Millicom Spain, por 329 milhões de euros.

A empresa, que também vendeu os seus ativos na América Central entre 2019 e 2021, planeia sair também dos três países que ainda fazem parte do seu perímetro na América Hispânica, nomeadamente o Chile, o México e a Venezuela.

A empresa avança assim na sua rota, que passa pela redução da sua exposição nos mercados não estratégicos, ou seja, todos exceto Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil.

De acordo com o plano estratégico apresentado em novembro, denominado «Transform & Grow», a Telefónica procura tornar-se uma empresa «mais forte, mais competitiva e com maior ambição europeia para contribuir para a soberania tecnológica da Europa e garantir o acesso dos cidadãos e das empresas às tecnologias digitais».