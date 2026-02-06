UE anuncia 20.º pacote de sanções contra a Rússia
O novo pacote de sanções "abrange a energia, os serviços financeiros e o comércio", indica von der Leyen, que acredita que a "Rússia só se sentará à mesa com intenções genuínas se for pressionada".
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta sexta-feira um novo pacote de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia, que abrange os setores da energia, finanças e comércio, e pediu rápido aval dos Estados-membros.
“Num momento em que decorrem importantes conversações de paz em Abu Dhabi, devemos ser realistas: a Rússia só se sentará à mesa com intenções genuínas se for pressionada a fazê-lo, esta é a única linguagem que a Rússia compreende. É por isso que hoje estamos a intensificar a nossa ação [já que a] Comissão apresenta um novo pacote de sanções – o 20.º desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, anunciou von der Leyen, numa declaração divulgada em Bruxelas.
Revelando que “o novo pacote de sanções abrange a energia, os serviços financeiros e o comércio”, a líder do executivo comunitário apelou a que os Estados-membros da UE “aprovem rapidamente estas novas sanções” pois “tal enviaria um sinal poderoso antes do sombrio 4.º aniversário” do conflito, assinalado no próximo dia 24 de fevereiro.
