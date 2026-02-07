“A logística tem funcionado, não há qualquer risco de rutura de produtos” nos supermercados

“A logística tem funcionado, não há qualquer risco de rutura de produtos”, garante Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), assegurando que há capacidade, em zonas onde a eletricidade não foi ainda reposta, hºa capacidade para manter os geradores e, com isso, as lojas abertas.

“Nós estamos preparados. Já tínhamos estado preparados no Covid, estivemos preparados no ‘apagão’ e estamos preparados agora. Evidentemente que ninguém quer que esta situação se mantenha por muito mais dias. Mas a verdade é que no essencial, logística, transportes, capacidade de resposta em termos de geradores, capacidade de resposta para alimentar geradores com o combustível, que foi também uma questão essencial e falámos com a Proteção Civil, com o Governo para garantir que as zonas mais afetadas tivessem essa capacidade de resposta”, disse o diretor-geral da APED, em entrevista na RTP.

“Mesmo nas zonas mais afetadas tivemos constrangimentos de horas, nada que pusesse em causa nunca o abastecimento às populações e isto também significa que nós temos conseguido nas áreas em que não tivemos nem comunicações nem eletricidade com os geradores manter os espaços abertos”, refere.

O responsável da associação das empresas de distribuição, que tem como associados cadeias como o Pingo Doce, Continente, Lidl, Mercadona, Auchan, Aldi ou Intermarché, afasta uma cenário de rutura de stocks. “Não há qualquer risco, e a logística tem funcionado, não há qualquer risco de rutura de produtos. Às vezes as redes sociais são muito ingratas. É muito fácil tirar uma fotografia a uma prateleira vazia, mas essa prateleira esteve vazia de facto 10, 15 minutos, porque é impossível as nossas equipas reporem com a velocidade que as pessoas estão a consumir”, aponta.

Quanto a eventuais falhas de abastecimento ao país, com os navios que transportam o mesmo a terem dificuldade em atracar nos portos dado o mau tempo, quando questionado responde: “Evidente que há sempre um risco, não há risco zero. Mas para um número razoável de dias, temos capacidade para manter os geradores, temos as reservas de combustíveis suficientes para manter a operação logística e no terreno equilibrada e com capacidade para responder a essas eventuais dificuldades.”