Direto Depressão Marta traz chuva, neve, vento e ondulação. Siga aqui
Depois dos danos causados pela Kristin e pelo Leonardo, a Depressão Marta põe este sábado 13 distritos deste sábado sob aviso laranja, o segundo mais grave. Acompanhe aqui ao minuto.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre e Évora estão sob aviso laranja das 6h às 12h devido à “chuva persistente e por vezes forte”.
O mesmo nível de alerta está em vigor, das 6h às 15h, nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, devido ao “vento forte de sudoeste com rajadas até 100 km/h, sendo até 120 km/h nas serras”. Acompanhe ao minuto no ECO.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Depressão Marta traz chuva, neve, vento e ondulação. Siga aqui
{{ noCommentsLabel }}