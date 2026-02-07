Depressão Marta traz chuva, neve, vento e ondulação. Siga aqui

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre e Évora estão sob aviso laranja das 6h às 12h devido à “chuva persistente e por vezes forte”.

O mesmo nível de alerta está em vigor, das 6h às 15h, nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, devido ao “vento forte de sudoeste com rajadas até 100 km/h, sendo até 120 km/h nas serras”. Acompanhe ao minuto no ECO.