ECO Quiz. Três municípios pediram o adiamento das eleições?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A semana que agora termina ficou marcada por condições meteorológicas extremas, que causaram danos significativos nas infraestruturas e condicionaram de forma grave a circulação da população e de mercadorias em muitas áreas de Portugal, com especial incidência na região centro. Depois da passagem da tempestade Kristin, que deixou zonas como Leiria e Pombal quase irreconhecíveis, seguiu-se a depressão Leonardo, provocando inundações em vários pontos do país.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.