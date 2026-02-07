ECO Quiz. Três municípios pediram o adiamento das eleições?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
A semana que agora termina ficou marcada por condições meteorológicas extremas, que causaram danos significativos nas infraestruturas e condicionaram de forma grave a circulação da população e de mercadorias em muitas áreas de Portugal, com especial incidência na região centro. Depois da passagem da tempestade Kristin, que deixou zonas como Leiria e Pombal quase irreconhecíveis, seguiu-se a depressão Leonardo, provocando inundações em vários pontos do país.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
