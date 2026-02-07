Exército com mais de 1.600 militares em 12 distritos

O Exército Português tem mais de 1.600 militares em 12 distritos e 41 municípios para apoiar a população afetadas pelas cheias, num momento em que Portugal está a ser fustigado pela depressão Marta. Foram mobilizadas 135 viaturas táticas ligeiras, 130 viaturas táticas pesadas, 24 máquinas de engenharia e 15 geradores, bem como módulos de comunicações.

O dispositivo no terreno “garante missões de engenharia, remoção de escombros e limpeza, desobstrução, contenção de caudais, patrulhamento de proximidade, comunicações, energia/iluminação, transportes, apoio sanitário e intervenção psicológica, mantendo meios em prontidão para resposta imediata”, refere o Exército em comunicado.

“O esforço desenvolvido traduziu-se, até ao momento, na proteção e recuperação de habitações, com 188 lonas aplicadas em telhados e 26 coberturas reparadas; no restabelecimento de acessos e apoio logístico, com 210 toneladas de carga transportada e 169 km de itinerários e estradas abertos; e na recuperação de condições de segurança, com 451 toneladas de escombros removidos”, elenca.

“Foram ainda disponibilizadas 1.826 camas, realizadas 762 patrulhas, apoiadas 229 situações de dificuldade social e assegurado apoio de lavandaria, com 650 kg de roupa lavada, contribuindo para o apoio direto às populações em contexto de emergência”, descreve.