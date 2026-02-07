Irão nega possibilidade de negociações do seu programa de mísseis com EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou hoje que o programa de mísseis balísticos do seu país “nunca poderá ser negociado” com os Estados Unidos.

“A questão dos mísseis nunca poderá ser negociada porque é uma questão de defesa”, disse Araghchi em entrevista ao canal de televisão Al-Jazeera, segundo excertos publicados na sua conta na rede social de Telegram.

O ministro iraniano falou ao canal do Qatar um dia depois das conversações com uma comitiva norte-americana em Omã, as quais foram consideraram positivas pelas partes. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as negociações iriam continuar no início da próxima semana. “Neste momento, não foi definida nenhuma data específica para uma segunda ronda de negociações, mas nós e Washington acreditamos que deverão ocorrer em breve”, disse Araghchi à Al-Jazeera.

Estas conversações ocorreram após ameaças de ataque por parte de Washington e o envio de uma grande força naval para o Golfo, inicialmente em resposta à violenta repressão dos protestos generalizados no Irão e, mais tarde, em resposta ao programa nuclear iraniano.

Hoje, Araghchi declarou também que “a questão nuclear iraniana só será resolvida através de negociações”. “Estamos prontos para um acordo que nos dê segurança em relação ao enriquecimento de urânio”, continuou o ministro, sublinhando que o enriquecimento é, no entanto, um “direito inalienável” e “deve continuar”.

As conversações em Mascate, capital de Omã, foram as primeiras desde as tentativas anteriores, frustradas em junho pela campanha de bombardeamentos israelita sem precedentes contra o Irão e que desencadeou uma guerra de 12 dias.

Araghchi, que representou o lado iraniano em Omã na sexta-feira, considerou as conversações “um bom começo”, mas disse que “ainda há um longo caminho a percorrer para construir confiança”. “Não é possível atacar o território norte-americano se Washington nos atacar, mas vamos visar as suas bases na região” do Golfo, afirmou, reiterando a posição de Teerão sobre uma resposta em caso de intervenção militar norte-americana. O ministro iraniano acrescentou que, embora as discussões em Omã tenham sido “indiretas (…), surgiu uma oportunidade para apertar as mãos à delegação norte-americana”.

As negociações centraram-se exclusivamente na questão nuclear, em conformidade com as exigências de Teerão, disse, enquanto Washington — pressionado por Israel, de acordo com os relatos dos meios de comunicação social — solicitou também discussões sobre o programa de mísseis balísticos e o apoio a vários grupos armados hostis a Israel.