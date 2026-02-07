Zelensky diz que EUA deram à Ucrânia e à Rússia até junho para firmar acordo de paz

Os Estados Unidos deram à Ucrânia e à Rússia até junho para chegarem a um acordo para colocar fim à guerra que dura há quase quatro anos, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos jornalistas.

“Os norte-americanos estão a propor que as partes terminem a guerra até ao início deste verão e provavelmente pressionarão os dois lados de acordo com este calendário”, disse Zelensky, em declarações aos jornalistas na sexta-feira. Os comentários de Zelensky estiveram sob embargo até à manhã de hoje, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

“[Os norte-americanos] disseram que querem fazer tudo até junho. E farão de tudo para acabar com a guerra e querem um calendário claro de todos os acontecimentos”, sublinhou. O Presidente ucraniano declarou que os Estados Unidos propuseram realizar a próxima ronda de negociações trilaterais na próxima semana, provavelmente em Miami, disse Zelensky. “Confirmamos a nossa participação”, acrescentou.

Este prazo para o final da guerra surge após as negociações trilaterais mediadas pelos EUA em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que não produziram avanços, uma vez que as partes em conflito se agarram a exigências mutuamente exclusivas.

A Rússia pressiona a Ucrânia a retirar-se do Donbass, onde os combates continuam intensos — uma condição que Kiev afirma que nunca aceitará.

A Rússia invadiu o território da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, na fase seguinte da guerra que começou em 2014, nomeadamente com a anexação da península ucraniana da Crimeia pelos russos e com o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia.