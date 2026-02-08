Depressão Marta

Comboios suspensos em vários troços de linhas do Norte até Évora

  • Lusa
  • 10:16

A circulação ferroviária está com a circulação condicionada nas linhas Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa, Cascais e Vendas Novas, devido ao mau tempo que assola o país há mais de uma semana.

A circulação ferroviária está com a circulação condicionada nas linhas Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa, Cascais e Vendas Novas, devido ao mau tempo que assola o país há mais de uma semana, alertou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Numa informação publicada na sua página de Internet às 08:00, a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) avisa que, na linha do Norte, a circulação está suspensa entre Alfarelos e Coimbra B, enquanto a linha do Douro está fechada entre a Régua e o Pocinho.

No Oeste, os comboios não estão a circular entre Mafra e Amieira, e na Beira Baixa não fazem a ligação entre Mouriscas e Sarnadas.

Na região da Grande Lisboa, há condicionamentos na linha de Cascais, que está fechada na via ascendente entre Algés e Caxias, e na concordância de Xabregas, que tem a circulação suspensa entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

Na linha de Vendas Novas (Évora), não se está a realizar a circulação entre Lavre e Canha.

A IP avisa que os condicionamentos na circulação ferroviária registados em linhas da rede nacional se devem às “condições meteorológicas adversas da última semana, com impacto na infraestrutura devido a inundações, à queda de árvores e detritos”.

“Estas ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço”, acrescenta.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Comboios suspensos em vários troços de linhas do Norte até Évora

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Direto Depressão Marta. ​Mais de 1.163 pessoas deslocadas

ECO,

Depois dos danos causados pela Kristin e pelo Leonardo, a Depressão Marta põe este sábado 13 distritos deste sábado sob aviso laranja, o segundo mais grave. Acompanhe aqui ao minuto.