E-Redes contabiliza 58 mil pessoas sem luz, 38 mil delas em Leiria, às 18:00
Além de Leiria, as zonas mais afetadas são Santarém, Coimbra e Castelo Branco.
Cerca de 58 mil clientes da E-Redes no continente estavam às 18:00 de hoje sem eletricidade, na sequência do mau tempo, segundo o último balanço da empresa.
Numa informação à agência Lusa, a E-Redes especificou que, às 18:00, estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin.
Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.
Às 12:00 de hoje cerca de 70 mil clientes da E-Redes no território continental, dos quais 62 mil na zona mais afetada pela depressão Kristin, estavam sem abastecimento de eletricidade, segundo a empresa num anterior balanço.
Catorze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
