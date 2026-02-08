Depressão Marta

E-Redes contabiliza 58 mil pessoas sem luz, 38 mil delas em Leiria, às 18:00

  • Lusa
  • 8 Fevereiro 2026

Além de Leiria, as zonas mais afetadas são Santarém, Coimbra e Castelo Branco.

Danos causados ​​​​em postes de alta tensão das Redes Energéticas Nacionais (REN) após a passagem da tempestade Kristin na Marinha Grande, Leiria, Portugal, 30 de janeiro de 2026. A passagem da tempestade Kristin pelo território português no dia 29 de janeiro deixou um rasto de destruição, provocando cinco mortos e deixando várias pessoas desalojadas. EPA/CARLOS BARROSOEPA/CARLOS BARROSO

Cerca de 58 mil clientes da E-Redes no continente estavam às 18:00 de hoje sem eletricidade, na sequência do mau tempo, segundo o último balanço da empresa.

Numa informação à agência Lusa, a E-Redes especificou que, às 18:00, estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.

Às 12:00 de hoje cerca de 70 mil clientes da E-Redes no território continental, dos quais 62 mil na zona mais afetada pela depressão Kristin, estavam sem abastecimento de eletricidade, segundo a empresa num anterior balanço.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Portugal com quadro meteorológico adverso nas próximas horas

Lusa,

Proteção Civil alerta para mau tempo. Ainda se sentem os efeitos da depressão Marta, com um quadro de precipitação no litoral, mais intensa na regiões Centro e Sul.