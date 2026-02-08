ECOseguros arranca parceria editorial com o programa Finanças para Todos
O ECOseguros inicia uma colaboração com o Finanças para Todos, programa de literacia financeira da Nova SBE em parceria com a Fidelidade, com artigos e newsletters sobre temas essenciais das finanças
Num contexto marcado por maior complexidade financeira, inflação persistente e decisões económicas cada vez mais exigentes, a literacia financeira assume um papel central na vida das famílias portuguesas. É neste enquadramento que o ECOseguros dá início a uma nova parceria editorial com o Finanças para Todos, um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics em parceria com a Fidelidade.
O projeto Finanças para Todos tem como missão aumentar os níveis de literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas dirigidas a adultos, cobrindo áreas fundamentais como orçamento familiar, poupança, crédito, investimento, seguros e planeamento da reforma. A iniciativa parte de uma premissa simples: decisões financeiras mais informadas contribuem para um maior bem-estar individual e para uma economia mais resiliente.
No âmbito desta parceria, o ECOseguros passará a publicar regularmente artigos produzidos pelo Finanças para Todos, com uma abordagem prática e pedagógica, focada em ajudar os leitores a compreender conceitos financeiros essenciais e a aplicá-los no dia a dia. Os conteúdos serão divulgados através de newsletters periódicas, com temas em destaque, reforçando o papel do ECO enquanto plataforma de informação económica rigorosa e acessível.
Criar e manter um orçamento, definir metas financeiras realistas, construir um fundo de emergência, compreender o verdadeiro custo do crédito ou perceber a relação entre risco e retorno são apenas alguns dos temas que irão marcar esta colaboração. O objetivo é claro: transformar conceitos que muitas vezes parecem técnicos ou distantes em ferramentas úteis para decisões concretas, que impactam diretamente a vida das pessoas.
Não perca os temas em destaque
Saiba mais sobre o projeto no site oficial do Finanças para Todos, onde estão disponíveis as formações e os conteúdos base do programa. Todos os artigos publicados no âmbito desta parceria estarão também reunidos no agregador dedicado do ECO.
Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.
Num momento em que a informação financeira de qualidade é um ativo estratégico, esta parceria pretende colocar o conhecimento ao alcance de todos. Porque, afinal, as finanças, mesmo quando parecem complexas, são para todos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
ECOseguros arranca parceria editorial com o programa Finanças para Todos
{{ noCommentsLabel }}