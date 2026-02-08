ECOseguros arranca parceria editorial com o programa Finanças para Todos

Num contexto marcado por maior complexidade financeira, inflação persistente e decisões económicas cada vez mais exigentes, a literacia financeira assume um papel central na vida das famílias portuguesas. É neste enquadramento que o ECOseguros dá início a uma nova parceria editorial com o Finanças para Todos, um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics em parceria com a Fidelidade.

O projeto Finanças para Todos tem como missão aumentar os níveis de literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas dirigidas a adultos, cobrindo áreas fundamentais como orçamento familiar, poupança, crédito, investimento, seguros e planeamento da reforma. A iniciativa parte de uma premissa simples: decisões financeiras mais informadas contribuem para um maior bem-estar individual e para uma economia mais resiliente.

No âmbito desta parceria, o ECOseguros passará a publicar regularmente artigos produzidos pelo Finanças para Todos, com uma abordagem prática e pedagógica, focada em ajudar os leitores a compreender conceitos financeiros essenciais e a aplicá-los no dia a dia. Os conteúdos serão divulgados através de newsletters periódicas, com temas em destaque, reforçando o papel do ECO enquanto plataforma de informação económica rigorosa e acessível.

Criar e manter um orçamento, definir metas financeiras realistas, construir um fundo de emergência, compreender o verdadeiro custo do crédito ou perceber a relação entre risco e retorno são apenas alguns dos temas que irão marcar esta colaboração. O objetivo é claro: transformar conceitos que muitas vezes parecem técnicos ou distantes em ferramentas úteis para decisões concretas, que impactam diretamente a vida das pessoas.

Saiba mais sobre o projeto no site oficial do Finanças para Todos, onde estão disponíveis as formações e os conteúdos base do programa. Todos os artigos publicados no âmbito desta parceria estarão também reunidos no agregador dedicado do ECO.



Num momento em que a informação financeira de qualidade é um ativo estratégico, esta parceria pretende colocar o conhecimento ao alcance de todos. Porque, afinal, as finanças, mesmo quando parecem complexas, são para todos.