Seguro ultrapassa Soares e consegue número de votos recorde em eleições

António José Seguro tornou-se o o político em Portugal a conseguir um maior número de votos, superando a reeleição de Mário Soares em 1991.
António José Seguro tornou-se o candidato presidencial e o político em Portugal a conseguir mais votos em democracia, superando a reeleição de Mário Soares em 1991 e a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva.
Com 99,2% dos resultados apurados, Seguro tem 3.482.481 votos, acima dos 3.459.521 votos averbados por Mário Soares na reeleição em 1991, quando concorreu contra Basílio Horta, apoiado pelo CDS, Carlos Carvalhas, o candidato do PCP, e Carlos Marques, da UDP.
O registo de Seguro supera também a melhor votação em legislativas, conseguida por Cavaco Silva em 1991, com 2.902.351 votos e 50,6% dos votos.
Em percentagem de votos, Soares continua a ter o melhor resultado: 70,35% (na sua reeleição, em 1991), contra 66,79% de Seguro, que neste critério já garantiu a segunda melhor votação.
Seguro já tinha superado a votação de Ramalho Eanes, que na reeleição em 1980 teve 3.262.520 votos e 56,44%. A segunda melhor percentagem, 61,59%, pertencia também a Eanes, conseguida nas primeiras presidenciais após o 25 de abril.
Esta noite, enquanto se dirigia de sua casa para a sede de campanha nas Caldas da Rainha, Seguro foi questionado sobre a possibilidade de se tornar o candidato com mais votos de sempre. “O meu objetivo é servir o meu país”, disse.
O candidato apoiado pelo PS recordou que a primeira sondagem para as presidenciais lhe dava apenas 6% das intenções de voto. “É muito bonito”, frisou.
(Notícia atualizada às 00h01 com referência de que Seguro é o político português a conseguir maior número de votos)
