Seguro vence segunda volta com 66,8%-73%, apontam sondagens. Ventura com 27%-33,2%

António José Seguro venceu a segunda volta das eleições presidenciais este domingo com 66,8% a 73% das intenções de voto, apontam as sondagens à boca da urna divulgadas pelas televisões, derrotando André Ventura, que recolhe entre 27% e 33,2%.

As três sondagens divulgadas pelas televisões dão uma vitória clara ao ex-líder socialista. Na projeção de resultados da Intercampus divulgada pelo canal Now, António José Seguro recolhe de 66,8% a 71,8% das intenções de voto, na da SIC/TVI de 67% a 71,4% e na da RTP obtém 68% a 73%.

André Ventura, que na primeira volta tinha obtido 23,52% dos votos na primeira volta, recolhe 28,2%-33,2% das intenções na sondagem da Intercampus para o Now, 28,6%-33% na da Pitagórica para a SIC/CNN e 27%-32% no inquérito da Católica para a RTP.

As projeções da abstenção na segunda volta das eleições presidenciais deste domingo variam entre 37,5% e 48%, o que compara com uma taxa de abstenção de 47,65%, na primeira volta, e de 60,76%, nas eleições de 2021. A taxa de abstenção oficial só pode ser apurada após a contagem dos votos, depois do fecho das urnas.

A sondagem da Católica para a RTP aponta para uma taxa de abstenção entre os 42% e os 48%, Pitagórica para a CNN e SIC define um intervalo entre 37,5 e 42,7%, às 19h00 depois de encerradas as urnas no Continente e na Madeira.

