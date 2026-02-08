Direto “É uma falta de respeito pedir às pessoas que votem num dia como este”, acusa Ventura. Siga aqui a segunda volta das presidenciais
Os portugueses votam este domingo numa segunda volta de eleições presidenciais pela primeira vez desde 1986. Siga aqui ao minuto a corrida de António José Seguro e André Ventura para chegar a Belém.
António José Seguro venceu a primeira volta das eleições a 18 de janeiro com 31,12% dos votos, com André Ventura a recolher 23,52% para chegarem ao segundo sufrágio deste domingo nas Presidenciais 2026. O antigo secretário-geral do Partido Socialista leva larga vantagem sobre o líder do Chega em todas as sondagens, mas as tempestades que abalaram o país nas últimas duas semanas — e relegaram a campanha eleitoral para segundo plano — poderão influenciar o resultado final.
Acompanhe no ECO todas as notícias ao minuto: as votações dos candidatos e outros líderes, a taxa de abstenção, as sondagens à boca das urnas, os resultados, as reações e a análise.
