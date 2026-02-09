5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, dia de ressaca pós-eleitoral para grande parte do país, é marcada pelo fim do período de votação do pré-acordo laboral dos trabalhadores da Autoeuropa. O INE vai divulgar também dados de dezembro sobre habitação, indústria e comércio internacional. Ainda em território nacional, os preços da gasolina vão subir, mas os do gasóleo descer. No panorama europeu, o Tribunal de Contas Europeu vai emitir um parecer sobre a nova PAC e Christine Lagarde visita o Parlamento Europeu para discutir o relatório de 2025 do Banco Central Europeu.

Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo laboral

O período de votação do pré-acordo laboral estabelecido entre a Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração da Volkswagen Autoeuropa termina esta segunda-feira. A proposta em cima da mesa contempla aumentos salariais com um mínimo de 100 euros e o reforço de benefícios sociais. O mau tempo no país levou ao adiamento da data prevista inicialmente de votação.

INE lança dados de dezembro sobre habitação, indústria e comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar esta segunda-feira dados sobre o índice de custos de construção de habitação nova, relativos a dezembro de 2025. No mês anterior, os custos tinham aumentado 4,5%, face ao período homólogo. Serão ainda revelados vários dados sobre a indústria – índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas – assim como as estatísticas do comércio internacional. Ambos referentes a dezembro de 2025.

Gasolina a subir, mas gasóleo a descer

O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar meio cêntimo mais barato e a gasolina deverá ficar um cêntimo mais cara. A partir desta segunda-feira, deverá passar a pagar cerca de 1,580 euros por litro de gasóleo simples e 1,675 euros por litro de gasolina simples 95. Estes são os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Tribunal de Contas Europeu dá parecer sobre nova Política Agrícola Comum

O Tribunal de Contas Europeu abre a semana a emitir pareceres sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034 da Comissão Europeia. Começa logo segunda-feira por apresentar a sua opinião sobre a proposta da nova Política Agrícola Comum (PAC). Está prevista a alocação de 300 mil milhões de euros para o setor.

Christine Lagarde marca presença no Parlamento Europeu

Christine Lagarde está esta segunda-feira no Parlamento Europeu. A presidente do Banco Central Europeu (BCE) vai juntar-se à discussão plenária dedicada ao Relatório anual 2025 do BCE. Durante o debate, espera-se que os eurodeputados destaquem as prioridades que desejam que o banco aborde no próximo ano. Durante a semana passada, o banco central liderado por Christine Lagarde manteve as taxas de juro na Zona Euro inalteradas pela quinta reunião consecutiva.