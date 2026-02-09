Air Canada suspende voos para Cuba por escassez de combustível

A Air Canada suspendeu voos para Cuba devido à escassez de combustível, agravada pelo corte do fornecimento venezuelano sob pressão dos EUA, que também levou ao encerramento temporário de hotéis e à realocação de hóspedes. A transportadora aérea canadiana anunciou esta segunda-feira a suspensão de voos, apontando a falta contínua de combustível na ilha.

“Nos próximos dias, a companhia aérea realizará voos de saída sem passageiros para ir buscar cerca de 3.000 clientes já no destino e trazê-los de volta a casa”, indicou a Air Canada em comunicado. Durante o fim de semana, autoridades cubanas informaram as companhias aéreas de que o abastecimento de combustível de aviação seria interrompido durante um mês a partir da meia-noite de hoje.

Segundo a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA), os aeroportos internacionais do país esgotaram as reservas de combustível Jet A1, o mais utilizado pela aviação comercial, não estando disponível entre 10 de fevereiro e 10 de março nos nove principais aeroportos.

Perante o cenário, companhias aéreas ajustaram operações. A Aeroflot alterou horários de voos e suspendeu a venda de bilhetes, enquanto a Iberia flexibilizou tarifas para passageiros com viagens marcadas e a Air Europa confirmou uma escala em Santo Domingo (República Dominicana) para reabastecimento nos voos de e para Havana. A escassez afetou igualmente o setor hoteleiro.

Segundo a Associação de Operadores Turísticos da Rússia (ATOR), hotéis com baixa ocupação encerraram temporariamente e os hóspedes foram realojados gratuitamente noutros estabelecimentos, geralmente de categoria superior.

Apesar das perturbações, alguns hotéis continuam a funcionar normalmente. A ATOR indicou ainda que entre 4.200 e 4.700 turistas russos poderão encontrar-se atualmente em Cuba, acrescentando que operadores turísticos mantêm contacto estreito com parceiros locais para coordenar a resposta à situação.