Allianz Portugal já pagou 10% dos sinistros das tempestades

A companhia de seguros Allianz Portugal anunciou esta segunda-feira que já pagou cerca de 10% dos sinistros registados que resultaram da passagem das depressões que devastaram o país, provocando vários mortos.

A seguradora quer realizar também cerca de 80% das peritagens até 15 dias após a participação do sinistro.

Tal como outras seguradoras, a Allianz Portugal tomou medidas excecionais para responder ao aumento de participações de sinistros. O escritório da Allianz em Leiria, uma das zonas mais afetadas pela depressão Kristin, esteve aberto durante o fim de semana, foram também mobilizadas equipas para dar resposta presencial “principalmente a quem não tinha comunicações para o fazer online”, explicaram em comunicado. Também o contact center viu as suas equipas reforçadas.

A presença de peritos nas zonas mais afetadas também foi reforçada de forma a permitir uma avaliação mais rápida dos danos, tendo sido dispensada a necessidade de peritagem nos casos em que os clientes apresentem fotografias dos estragos, bem como os respetivos orçamentos.

A seguradora reforçou os alertas preventivos a nível nacional, com especial atenção às zonas de Leiria e Alcácer do Sal, através de comunicações próprias enviadas por SMS aos clientes e comunicando ainda através dos seu site, redes sociais e aplicação, com alertas em tempo real e recomendações.