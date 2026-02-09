Anúncios de burlas renderam quase 4,4 mil milhões de euros às gigantes das redes sociais

Um estudo da Juniper Research encomendado pela Revolut estima que, em 2025, 10% de toda a receita publicitária das redes sociais na Europa tenha derivado de anúncios fraudulentos.

As plataformas de redes sociais geraram aproximadamente 4,4 mil milhões de euros durante o ano passado com anúncios de burlas direcionados a utilizadores europeus, revelou um estudo da Juniper Research encomendado pela Revolut.

O white paper “Protecting Users from Scam Ads: A Call for Social Media Platform Accountability” estima que, em 2025, 10% de toda a receita publicitária das redes sociais na Europa tenha derivado de anúncios fraudulentos. Em números absolutos, os utilizadores foram expostos a quase um bilião de anúncios de burlas em 2025 — o que se traduz a um em cada dez anúncios apresentados.

A investigação estima ainda que aproximadamente 14% das impressões de anúncios nas redes sociais na Bulgária foram burlas. Em contrapartida, a Polónia, no limite inferior do espetro, registou mais de 6% de anúncios fraudulentos em 2025. Isto representa mais de um em cada 20 anúncios.

Desde 2022, a receita gerada por anúncios fraudulentos na Europa disparou, passando de 2,8 mil milhões de euros para 4,4 mil milhões de euros, um aumento de 58% em três anos.

A Juniper Research estima que, até 2030, as empresas de redes sociais vão gerar mais de 10 mil milhões de euros com anúncios de burlas e as impressões de anúncios de burlas excederão os 1,4 biliões na Europa. O utilizador médio encontra agora 190 anúncios de burlas por mês, um valor que deverá aumentar para 250 até 2030 se as tendências atuais persistirem.

Metodologia:

A Revolut explica, em comunicado, que “este conjunto de dados, o quadro analítico e o white paper que o acompanha foram desenvolvidos de forma independente pela Juniper Research, utilizando metodologias de previsão estabelecidas”.

As plataformas de redes sociais incluídas no âmbito deste estudo incluem: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (anteriormente Twitter) e LinkedIn. O whitepaper inclui dados e previsões transeuropeus abrangentes, com uma segmentação detalhada ao nível do país nos seguintes 11 mercados: Bulgária, República Checa, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia e Reino Unido.