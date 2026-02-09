Academia

APS com curso sobre riscos geopolíticos e o seu impacto nos seguros

  • ECO Seguros
  • 16:43

Arranca no próximo dia 20 de fevereiro o segundo curso no ciclo de formação “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”.

A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) anunciou o curso “Riscos geopolíticos e pensar ambientes incertos”, o segundo no ciclo de formação “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”, que irá decorrer na sede da APS em Lisboa, no dia 20 de Fevereiro 2026, entre as 14h30 e as 17h00.

O objetivo deste curso é permitir a análise do impacto dos riscos geopolíticos e das ameaças híbridas na resiliência das empresas do setor segurador, de forma a integrar estes riscos na “governação, na gestão do risco e no reporting”.

Esta formação será lecionada por Felipe Pathé Duarte, professor auxiliar na NOVA School of Law, onde ensina nas áreas de Paz, Justiça e Segurança e coordena o Mestrado em Direito e Segurança.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.

