Autoeuropa, Bosch e Stellantis aguentam produção mas admitem riscos com fornecedores no olho da tempestade

A situação de calamidade na região centro do país deixou muitas empresas sem capacidade para manter a produção e está a preocupar grandes exportadoras. Com fornecedores afetados pelo temporal, Bosch, Autoeuropa e Stellantis têm conseguido manter a produção, com algumas empresas a recorrerem aos stocks disponíveis para garantir entregas. Maiores constrangimentos vão depender do tempo que vai demorar até empresas afetadas conseguirem retomar a atividade.

“Até ao momento, não registamos impacto na produção das fábricas da Bosch em Portugal”, adianta fonte oficial da multinacional alemã Bosch ao ECO, acrescentando que “alguns dos fornecedores localizados na zona afetada pela tempestade estão, para já, a assegurar os fornecimentos através de stocks disponíveis“.

Segundo adiantou a quinta maior exportadora, que fatura 2,4 mil milhões em Portugal e emprega mais de seis mil pessoas no país, “a eventual existência de constrangimentos dependerá do tempo necessário para a retoma da atividade desses fornecedores. Estamos a acompanhar a situação de forma contínua mas, neste momento, as nossas fábricas mantêm a sua atividade normal”, reforçou.

A Autoeuropa, que já tinha confirmado ao ECO que estava a colaborar com fornecedores na região afetada pela depressão Kristin para garantir a “continuidade das operações”, explicou que “as tempestades das últimas semanas afetaram alguns dos nossos fornecedores, o que levou à paragem temporária de alguns turnos de produção“.

A mesma fonte explicou que “a Volkswagen Autoeuropa está a acompanhar de perto a situação e a implementar medidas para minimizar o impacto na produção” e, “no momento, a produção decorre com normalidade“.

A fábrica da Stellantis em Mangualde é outra das gigantes do setor automóvel que também tem fornecedores na região mais afetada pelo mau tempo. “Confirmamos que temos fornecedores na região de Leiria. No entanto, as entregas estão a decorrer conforme o planeado, não se tendo verificado qualquer impacto na produção da fábrica de Mangualde“, adiantou fonte oficial da empresa ao ECO.

O temporal das últimas semanas fez prejuízos de muitos milhões de euros, cujo valor total ainda está a ser calculado, com grande impacto no tecido empresarial de uma região que conta com empresas de ponta, que fornecem o setor automóvel tanto em Portugal, como na Europa.