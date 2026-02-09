Banca

Bruxelas retoma planos para criar garantia de depósitos na União Europeia

Plano para criar um sistema de garantia de depósitos bancários na UE está na gaveta há dez anos. Comissão pretende relançar o tema para reforçar a competitividade da banca europeia.

Bruxelas vai retomar os planos para dar um novo fôlego aos planos com uma década para a criação de um sistema de garantia comum nos depósitos dos bancos da União Europeia (UE), avança o jornal Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Maria Luís Albuquerque, a comissária europeia de Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia, já tinha dito que pretendia relançar as discussões em torno deste esquema e que a Comissão estaria aberta a diferentes opções para se chegar a um consenso.

Agora, a Comissão irá pedir novas ideias sobre como se pode criar um sistema unificado para garantir depósitos bancários até 100 mil euros em toda a região quando publicar, nas próximas semanas, uma consulta sobre possíveis reformas no setor financeiro.

Este será o primeiro passo do plano de Bruxelas para publicar ainda este ano um relatório abrangente sobre a competitividade da banca europeia e através do qual tentar recuperar terreno em relação aos rivais de Wall Street.

A Comissão apresentou, pela primeira vez, propostas para criar um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS, na sigla em inglês) em 2015.

Porém, vários países resistiram à ideia, como a Alemanha, que avisou para o risco moral que um sistema comum poderia gerar ao incentivar comportamentos mais arriscados por parte dos bancos.

Itália também se opôs à limitação da quantidade de dívida soberana que os bancos nacionais podem deter.

