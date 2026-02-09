Bruxelas retoma planos para criar garantia de depósitos na União Europeia

Bruxelas vai retomar os planos para dar um novo fôlego aos planos com uma década para a criação de um sistema de garantia comum nos depósitos dos bancos da União Europeia (UE), avança o jornal Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Maria Luís Albuquerque, a comissária europeia de Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia, já tinha dito que pretendia relançar as discussões em torno deste esquema e que a Comissão estaria aberta a diferentes opções para se chegar a um consenso.

Agora, a Comissão irá pedir novas ideias sobre como se pode criar um sistema unificado para garantir depósitos bancários até 100 mil euros em toda a região quando publicar, nas próximas semanas, uma consulta sobre possíveis reformas no setor financeiro.

Este será o primeiro passo do plano de Bruxelas para publicar ainda este ano um relatório abrangente sobre a competitividade da banca europeia e através do qual tentar recuperar terreno em relação aos rivais de Wall Street.

A Comissão apresentou, pela primeira vez, propostas para criar um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS, na sigla em inglês) em 2015.

Porém, vários países resistiram à ideia, como a Alemanha, que avisou para o risco moral que um sistema comum poderia gerar ao incentivar comportamentos mais arriscados por parte dos bancos.

Itália também se opôs à limitação da quantidade de dívida soberana que os bancos nacionais podem deter.