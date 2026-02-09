União Europeia

Centro de desenvolvimento chips na Bélgica recebe 700 milhões de euros de fundos da UE

Fundos da UE apoiaram com 700 milhões de euros a NanoIC, a maior linha-piloto da Lei Europeia dos Chips, para desenvolver semicondutores de última geração e reforçar a autonomia tecnológica da Europa.

Fundos europeus apoiaram, com 700 milhões de euros, a NanoIC, um dos projetos-piloto relacionados com o Chips Act, dedicada ao desenvolvimento e produção de semicondutores de próxima geração. Inserida num investimento total de 2,5 mil milhões de euros, a infraestrutura funciona como um centro de dados avançado e foi inaugurada no centro de investigação IMEC, em Leuven, na Bélgica, representando um passo estratégico para reforçar a autonomia tecnológica europeia.

O investimento inclui 700 milhões de euros de fundos da UE, mais 700 milhões de governos nacionais e regionais, com o restante financiado por parceiros industriais, como a empresa neerlandesa ASML.

A infraestrutura da NanoIC vai estar acessível a startups, investigadores, pequenas e médias empresas e a grandes organizações, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de chips de última geração, essenciais para o desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, veículos autónomos, saúde e redes móveis 6G.

“A NanoIC é a primeira instalação europeia a utilizar a mais avançada tecnologia de litografia por ultravioleta extremo, permitindo o fabrico de chips com tecnologia inferior a dois nanómetros, o que representa um avanço significativo na tecnologia europeia de fabrico de semicondutores”, lê-se no comunicado da Comissão Europeia.

No total, os cinco projetos-piloto previstos na Lei dos Chips — NanoIC, FAMES, APECS, WBG e PIXEurope — representam um investimento conjunto da UE e dos Estados-membros de 3,7 mil milhões de euros, ligando a investigação de ponta à aplicação industrial. A entrada em funcionamento destas infraestruturas é considerada um passo decisivo para reforçar a soberania europeia no setor dos semicondutores.

