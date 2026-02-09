Construir casa nova ficou 4% mais caro no ano passado

Os custos para construir casa nova aumentaram 4% no ano passado, acelerando ligeiramente em relação ao ano anterior, devido sobretudo à subida dos encargos com a mão-de-obra.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de custos de construção de habitação nova registou uma variação de 4% em 2025, o que representa uma subida de 0,6 pontos percentuais face a 2024.

Os dados divulgados esta segunda-feira mostram que esta aceleração se deveu essencialmente ao custo com a mão-de-obra, cujo índice disparou 7,7% no ano passado — ainda assim, desacelerando em comparação com 2024, quando subiu 8,2%.

Os materiais de construção também subiram, mas a um rimo inferior: 0,9% foi o crescimento do índice, depois da queda de 0,3% observada no ano anterior.

Embora tratando-se de uma subida significativa, o aumento dos custos com construção de casa nova registado ano passado está longe dos disparos observados em 2021 e 2022, anos em que este índice disparou mais de 6% e 12%, respetivamente.

Em dezembro, o índice registou uma variação homóloga de 4%, inferior em 0,9 pontos percentuais face à taxa observada em novembro. Os preços dos materiais apresentaram uma

variação de 0,8% (1,2% no mês anterior) e o custo da mão de obra aumentou 7,7% (1,5 pontos percentuais inferior a novembro).

Os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os Vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 25%, e os Artigos sanitários com cerca de 15% acima do período homólogo. Betumes e Materiais de revestimentos tiveram um impacto negativo, com descidas de 20% e 10%, respetivamente, segundo o INE.

(Notícia atualizada às 11h39)