Desafio da inclusão de tamanhos na moda, uma questão de autoestima e representatividade

A roupa desempenha um papel crucial na autoestima, pois influencia diretamente a autopercepção e a forma como cada pessoa se expressa. No entanto, um relatório recente da Vogue Business destacou como as marcas de moda ainda não conseguiram uma representação adequada para todos os corpos.

De acordo com esta análise, a falta de tamanhos adequados é um dos principais impedimentos para a compra de roupa, afetando especialmente os consumidores de tamanhos grandes. No estudo realizado entre leitores da Vogue e da GQ no Reino Unido e nos Estados Unidos, 43% dos inquiridos mencionaram que um mau ajuste era um dos fatores que mais os dissuadia de fazer uma compra. Além disso, 36% apontaram que a inconsistência nos tamanhos é outro desafio importante e mais de 48% dos consumidores se sentiram pressionados a perder peso para poder vestir-se na moda, o que gera insegurança e frustração.

Este problema não só persiste entre os consumidores, como também se reflete nas passarelas. Após o impulso do movimento body positivity, verificou-se um retrocesso preocupante na inclusão de tamanhos. De acordo com o relatório «Vogue Business Autumn/Winter 2025 size inclusivity», a representação de modelos plus-size nas passarelas diminuiu significativamente. Na temporada de moda Outono/Inverno 2025, apenas 0,3% das modelos nas passarelas eram plus size (tamanho 14 ou superior), o que representa uma grande queda em comparação com anos anteriores, quando a representação de modelos plus size atingiu um recorde de 2,4% em 2022.

Apesar desta falta de diversidade nas passarelas, marcas como a SHEIN e a ASOS estão a responder a esta necessidade, apostando na inclusão de tamanhos grandes. Em particular, a SHEIN oferece uma gama de tamanhos que vai do XXS ao 5XL. De acordo com um estudo realizado pela empresa entre mais de 5.000 consumidores espanhóis, 54% consideram que os tamanhos da SHEIN são mais inclusivos do que os de outras marcas, e 61% afirmam que é uma das poucas lojas onde sempre encontram roupas que lhes servem bem.

Nesse sentido, Elena Devesa, CEO da Weloversize, comunidade líder em inclusão na Espanha, recolhe diariamente testemunhos de mulheres que lutam para encontrar o seu tamanho e destaca o impacto emocional que essa falta de opções tem na sua autoestima. «A SHEIN tornou-se a referência para as nossas utilizadoras. Elas sabem que é o único lugar onde encontram roupas no seu tamanho que se adaptam ao seu estilo e necessidades, seja um fato de treino ou um vestido para um casamento», explica Devesa.

A abordagem inclusiva da SHEIN foi bem recebida por muitos, pois, além de oferecer uma ampla gama de tamanhos, também fornece uma variedade de estilos que atendem às necessidades e preferências de diferentes consumidores. Assim, quase oito em cada dez pessoas afirmam que as roupas da SHEIN contribuem para que se sintam mais seguras de si mesmas.

Embora as passarelas ainda não reflitam adequadamente a diversidade de corpos, a tendência no mercado de consumo está a mudar. As marcas que apostam na inclusão nas suas coleções e plataformas online estão a ganhar a lealdade dos consumidores, que valorizam a qualidade dos produtos e o compromisso das marcas com a representação de todos os corpos.