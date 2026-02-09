Em casa, ao telefone com autarcas e a fazer conta aos prejuízos. A primeira manhã de Seguro como Presidente eleito

Foi ao telefone com autarcas para se inteirar da situação e do processo de recuperação nas zonas mais afetadas pelas tempestades que António José Seguro passou a primeira manhã pós-vitória. O Presidente eleito montou ‘escritório’ na sua casa nas Caldas da Rainha, de onde deverá sair diretamente para a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

António José Seguro foi eleito no domingo Presidente da República, com 66,82% dos votos (quando faltam ainda votar 20 freguesias e há sete consulados por apurar), derrotando André Ventura, que conquistou 33,18%.

Depois de na noite de domingo, a primeira palavra do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido para as vítimas do comboio de tempestades que assolou o país e de ter prometido que não as esquecerá nem abandonará, garantindo que irá visitar as zonas afetadas para ver se os apoios chegam, António José Seguro desdobrou-se em contacto com os autarcas.

O objetivo foi, antes da reunião em Belém agendada para as 16 horas, conhecer a situação e o processo de recuperação. Para isso, contactou os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o Presidente da junta de freguesia da Ereira, de Montemor-o-Velho, que continua sem acesso terrestres.

A meio da manhã, tomou conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria, a 16.ª vítima mortal, pelo qual “manifestação seu pesar e endereça condolências à família da vítima”, segundo fonte oficial. E até à hora do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa continuará a trabalhar para tomar o pulso à real situação do país.

O ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou no domingo à noite a António José Seguro para “o felicitar pela sua vitória nas eleições presidenciais, desejando-lhe as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os portugueses lhe atribuíram”. O Presidente eleito tomará posse no dia 9 de março, tendo o atual inquilino de Belém manifestando “toda a disponibilidade para assegurar a transição institucional”.